Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο κοινής ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών τεχνολογιών με την Τουρκία, επιδιώκοντας να διευρύνει τη συνεργασία των δύο χωρών μετά τη συμφωνία για τα μαχητικά Eurofighter Typhoon. Σε συνέντευξή του στο Anadolu, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, ο Βρετανός υπουργός Αμυντικής Ετοιμότητας και Αμυντικής Βιομηχανίας, Λουκ Πόλαρντ, περιέγραψε τα επόμενα βήματα που επιδιώκει το Λονδίνο.
Βρετανία και Τουρκία εξετάζουν κοινά αμυντικά προγράμματα
Το Λονδίνο επιδιώκει να διευρύνει τη συνεργασία με την Άγκυρα μετά τη συμφωνία για τα Eurofighter Typhoon, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Λουκ Πόλαρντ.
«Η συμφωνία για τα Eurofighter αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις αμυντικές μας σχέσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες μας εκτείνονται πολύ πέρα από ένα μεμονωμένο πρόγραμμα. Θεωρούμε την Τουρκία σημαντικό μακροπρόθεσμο αμυντικό και βιομηχανικό εταίρο», δήλωσε.
Όπως ανέφερε ο Πόλαρντ, σκοπός της επίσκεψής του ήταν να προωθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών τον Ιούλιο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Το Λονδίνο επιδιώκει στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών εταιρειών της Βρετανίας και της Τουρκίας, καθώς και των προμηθευτών τους. Το διμερές Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανικής Συνεργασίας έχει αναλάβει να εντοπίσει πεδία κοινής δράσης και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μεταξύ του τουρκικού προγράμματος μαχητικού KAAN και του προγράμματος ανάπτυξης μαχητικού νέας γενιάς GCAP, ο Πόλαρντ σημείωσε ότι τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και χρονοδιαγράμματα. Διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις για το GCAP λαμβάνονται από κοινού από τις τρεις συμμετέχουσες χώρες: τη Βρετανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία.
Ο Πόλαρντ χαρακτήρισε την Τουρκία «αναπόσπαστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και εκτίμησε ότι η στρατιωτική της ισχύς, η αμυντική βιομηχανία της και η γεωγραφική της θέση θα της προσδώσουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης. Συνέδεσε, επίσης, τη στενότερη συνεργασία με την Άγκυρα με δύο στόχους του Λονδίνου: την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος του ΝΑΤΟ και την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τους Ευρωπαίους συμμάχους για την άμυνά τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.