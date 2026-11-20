«Η συμφωνία για τα Eurofighter αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις αμυντικές μας σχέσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες μας εκτείνονται πολύ πέρα από ένα μεμονωμένο πρόγραμμα. Θεωρούμε την Τουρκία σημαντικό μακροπρόθεσμο αμυντικό και βιομηχανικό εταίρο», δήλωσε.

Όπως ανέφερε ο Πόλαρντ, σκοπός της επίσκεψής του ήταν να προωθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών τον Ιούλιο, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το Λονδίνο επιδιώκει στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών εταιρειών της Βρετανίας και της Τουρκίας, καθώς και των προμηθευτών τους. Το διμερές Συμβούλιο Αμυντικής Βιομηχανικής Συνεργασίας έχει αναλάβει να εντοπίσει πεδία κοινής δράσης και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μεταξύ του τουρκικού προγράμματος μαχητικού KAAN και του προγράμματος ανάπτυξης μαχητικού νέας γενιάς GCAP, ο Πόλαρντ σημείωσε ότι τα δύο προγράμματα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και χρονοδιαγράμματα. Διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις για το GCAP λαμβάνονται από κοινού από τις τρεις συμμετέχουσες χώρες: τη Βρετανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία.

Ο Πόλαρντ χαρακτήρισε την Τουρκία «αναπόσπαστο σύμμαχο του ΝΑΤΟ» και εκτίμησε ότι η στρατιωτική της ισχύς, η αμυντική βιομηχανία της και η γεωγραφική της θέση θα της προσδώσουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης. Συνέδεσε, επίσης, τη στενότερη συνεργασία με την Άγκυρα με δύο στόχους του Λονδίνου: την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος του ΝΑΤΟ και την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης από τους Ευρωπαίους συμμάχους για την άμυνά τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ