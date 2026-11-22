Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν την Κυριακή και, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος Γιασάρ του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού, συνιστούν ένδειξη «πραγματικής δέσμευσης για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης».

Διχασμός για τις επιλογές σχηματισμού κυβέρνησης

Ο Άιζενκοτ έχει περιθώριο έως τον επόμενο μήνα για να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη Οκτωβρίου και δεν ανέδειξαν αυτοδύναμη πλειοψηφία για κανένα από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα.

Ωστόσο, το μπλοκ του εμφανίζεται διχασμένο ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει για να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα, μια συμφωνία με τα αραβικά κόμματα ή ο σχηματισμός κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Λικούντ.

«Προκειμένου να εξεταστούν όλες οι επιλογές», ο Άιζενκοτ ζήτησε από τη διαπραγματευτική ομάδα του κόμματός του να απευθύνει πρόσκληση στους εκπροσώπους του Λικούντ για έναν κύκλο συνομιλιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γιασάρ. Εκπρόσωποι των δύο κομμάτων είχαν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση την περασμένη Κυριακή.

Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμμετοχής στελεχών του Λικούντ σε μια κυβέρνηση, ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του Νετανιάχου.

Οι όροι του Λικούντ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Λίγο μετά την ανακοίνωση του Γιασάρ, το Λικούντ παρουσίασε τους όρους του για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, την οποία υποστηρίζει ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Μεταξύ άλλων, απαίτησε να σταματήσουν «όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος» σε βάρος του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του. Παράλληλα, ζήτησε την έκδοση κοινής δήλωσης με την οποία οι δύο πλευρές θα δεσμεύονται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Ισραήλ ως κράτους-έθνους του εβραϊκού λαού.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποκλείει τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων, τα οποία διαθέτουν συνολικά 19 έδρες και αντιτίθενται στην παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Ο ίδιος και το πολιτικό του μπλοκ εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον των συγκεκριμένων κομμάτων, κατηγορώντας, μεταξύ άλλων, τους ηγέτες τους ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς, παρά το γεγονός ότι καταδίκασαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Απόρριψη παλαιστινιακού κράτους

Το Λικούντ παρουσίασε επίσης μια σειρά κατευθυντήριων αρχών που, όπως υποστηρίζει, θα πρέπει να διέπουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόρριψη της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, η διατήρηση των περιοχών που έχει καταλάβει το Ισραήλ στη Συρία, στον Λίβανο και στη Γάζα, καθώς και η επίτευξη συμφωνίας για τη στράτευση των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP