Με συγκίνηση και δέος παρακολούθησε ολόκληρη η Κύπρος τον τρόπο με τον οποίο ο Χρήστος Πουργουρίδης αντιμετώπισε τη νέα οικογενειακή τραγωδία που τον βρήκε. Προχθές έχασε την κόρη του Μαρία Πουργουρίδου, τον Δεκέμβριο του 2022 είχε πεθάνει ο γιος του Βαγγέλης Πουργουρίδης. Με απέραντα ψυχικά αποθέματα και με αξιοπρέπεια ο Χρήστος Πουργουρίδης αποχαιρέτησε και τα δύο του παιδιά, κάτι που φαντάζει ανυπέρβλητο για τον κάθε απλό άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο, απεναντίας είναι αφύσικο και παράλογο για έναν γονιό να υποστεί την απώλεια των δυο του παιδιών. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Χρήστο Πουργουρίδη ως πολιτικό, εμείς τον αναγνωρίζουμε και τον τιμούμε ως φίλο συνεργάτη της εφημερίδας μας, αφού κάθε Σάββατο μοιράζεται τη σοφία του με τους αναγνώστες. Στον Χρήστο Πουργουρίδη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.