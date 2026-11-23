Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα για τη Σύνοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες επέμειναν στην ανάγκη να περιληφθεί ρητή αναφορά στη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Αντίθετα, άλλες αντιπροσωπείες αντιτάχθηκαν σε διατυπώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες δεσμεύσεις για την παραγωγή και κατανάλωσή τους.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε σε μια φραστική διαφωνία. Ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στις χώρες που επιδιώκουν την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και σε εκείνες που θεωρούν ότι τέτοιες δεσμεύσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη, την ενεργειακή ασφάλεια και τα κρατικά τους έσοδα.

Πώς εξαφανίστηκαν οι δύο λέξεις

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με σχέδιο που περιλάμβανε αναφορά στην επιτάχυνση της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, στις επόμενες εκδοχές του κειμένου, οι σχετικές διατυπώσεις αφαιρέθηκαν, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Σαουδική Αραβία και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για τη συμπερίληψη τέτοιων δεσμεύσεων. Το τελικό σχέδιο απέφυγε να κατονομάσει τα ορυκτά καύσιμα, περιοριζόμενο σε έμμεσες αναφορές σε προηγούμενες αποφάσεις διεθνών συνόδων.

Η αντίδραση της ΕΕ ήταν έντονη. Ο Ιρλανδός υπουργός Κλίματος και Ενέργειας, Ντάρα Ο' Μπράιεν, μιλώντας εκ μέρους της Ένωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει μια συμφωνία που δεν κατονομάζει την κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής.

Στην αντίθεση προσχώρησαν, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Παναμάς και οι Νήσοι Μάρσαλ, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση του κειμένου θα συνιστούσε υποχώρηση σε σχέση με προηγούμενες δεσμεύσεις.

Ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και το παρασκήνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει νεότερο ρεπορτάζ του Reuters, στις 23 Νοεμβρίου, το οποίο αναδεικνύει την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με διπλωμάτες που επικαλείται το πρακτορείο, το Ριάντ διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντίσταση απέναντι στη ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, προωθώντας παράλληλα τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Το Reuters αναφέρει ότι περίπου 130 χώρες υποστήριξαν επιστολή υπέρ της μετάβασης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς όμως η πρωτοβουλία να αποτυπωθεί ουσιαστικά στο αναθεωρημένο σχέδιο συμφωνίας.

Η τουρκική προεδρία της COP31 απέρριψε τις αιτιάσεις περί προνομιακής μεταχείρισης οποιασδήποτε χώρας.

Ο λογαριασμός για τις φτωχότερες χώρες

Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα, ένα δεύτερο μεγάλο αγκάθι ήταν η χρηματοδότηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούσαν συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όπως οι πλημμύρες, οι παρατεταμένες ξηρασίες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την Washington Post, στο τραπέζι είχε τεθεί στόχος τριπλασιασμού της σχετικής χρηματοδότησης στα 120 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035. Ωστόσο, το τελικό σχέδιο δεν εξασφάλισε τη συγκεκριμένη δέσμευση.

Το οικονομικό σκέλος ανέδειξε και τη διαχρονική διαφωνία ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, που έχουν ιστορικά συμβάλει περισσότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, και στις φτωχότερες χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν συχνά δυσανάλογες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια COP και η πρώτη αποτυχία από το 2009

Οι διαπραγματεύσεις παρατάθηκαν κατά περίπου 44 ώρες πέραν της προγραμματισμένης ολοκλήρωσής τους, καθιστώντας την COP31 τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.

Στις 22 Νοεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος της Συνόδου, Μουράτ Κουρούμ, ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχε συναίνεση για την υιοθέτηση του κεντρικού πολιτικού κειμένου. Ήταν η πρώτη φορά από τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης το 2009 που μια COP ολοκληρώθηκε χωρίς συνολική πολιτική συμφωνία.

Η αποτυχία αυτή δεν σημαίνει ότι ακυρώθηκαν όλες οι επιμέρους αποφάσεις της διάσκεψης. Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε η κεντρική συμφωνία που θα καθόριζε τα επόμενα βήματα της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η επόμενη μάχη και το μέλλον των διαπραγματεύσεων

Το ναυάγιο της Αττάλειας επαναφέρει το ερώτημα κατά πόσο το σημερινό σύστημα διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ μπορεί να παράγει ουσιαστικές αποφάσεις όταν απαιτείται συναίνεση από σχεδόν 200 χώρες με διαφορετικά οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα.

Σε ανάλυσή του στις 22 Νοεμβρίου, το Reuters επισημαίνει ότι η αποτυχία της COP31 ενισχύει τη συζήτηση για μεταρρύθμιση της διαδικασίας, αλλά και για αναζήτηση εναλλακτικών μορφών διεθνούς συνεργασίας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ, δήλωσε ότι αναζητά εισηγήσεις για πιθανές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, χώρες και ομάδες κρατών εξετάζουν τρόπους προώθησης της κλιματικής δράσης μέσω μικρότερων συμμαχιών, χωρίς να αναμένουν την επίτευξη παγκόσμιας συναίνεσης. Αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη της διαδικασίας του ΟΗΕ, αλλά αναζήτηση συμπληρωματικών μηχανισμών συνεργασίας.

Η επόμενη COP32, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αιθιοπία το 2027, θα κληθεί να διαχειριστεί τις εκκρεμότητες που άφησε η Αττάλεια.

Για την ώρα, το αποτέλεσμα της COP31 αναδεικνύει μια αντίφαση: σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά εξακολουθούν να διαφωνούν για το πώς, πόσο γρήγορα και με ποιο οικονομικό κόστος θα περιοριστεί η χρήση των καυσίμων που την προκαλούν.

Πηγές: Reuters / The Guardian / Al Jazeera / S&P Global / UNFCCC