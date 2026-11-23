Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο ετήσιο δείπνο της Κοινοβουλευτικής Ένωσης Δημοσιογράφων (Parliamentary Press Gallery Dinner) στην Οτάβα, όπου πολιτικοί και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης συνηθίζουν να ανταλλάσσουν σατιρικά σχόλια.

Σύμφωνα με το Associated Press (AP), ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι επιστρατεύει το χιούμορ και κάλεσε στη σκηνή τον κωμικό Μαρκ ΜακΚίνεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε ως σωσίας του Καναδού πρωθυπουργού. Ακολούθησε ο κωμικός Μαρκ Κριτς, μεταμφιεσμένος σε Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας χαρακτηριστική ξανθιά περούκα και κόκκινη γραβάτα.

Ο Κριτς μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές χειρονομίες και τον τρόπο ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, ενώ αναπαρέστησε ακόμη και τις ιδιαίτερα δυνατές χειραψίες του, τόσο με τον πραγματικό Κάρνεϊ όσο και με τον ηθοποιό που τον υποδυόταν.

Απευθυνόμενος στον Καναδό πρωθυπουργό, ο υποτιθέμενος Τραμπ σχολίασε ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, προσθέτοντας με υπερβολική αυτοπεποίθηση πως σχεδόν τον φτάνει σε δημοτικότητα.

«Δεν τον αποκαλώ κυβερνήτη μπροστά του»

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παράστασης ήταν η αναφορά στις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ περί μετατροπής του Καναδά στην 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ηθοποιός, μιμούμενος τον Αμερικανό πρόεδρο, αστειεύτηκε ότι αποκαλεί τον Κάρνεϊ με το μικρό του όνομα και όχι «κυβερνήτη» όταν βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο, επειδή δεν έχει το θάρρος να το κάνει.

Η σάτιρα συνεχίστηκε με αναφορές στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο «Τραμπ» διαβεβαίωσε ότι πρόκειται να επιτευχθεί μια εξαιρετική συμφωνία, για να προσθέσει ότι υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο: ο ίδιος, επειδή είναι «τρελός».

Οι συγκεκριμένες ατάκες, που καταγράφονται και από την ιταλική ειδησεογραφική υπηρεσία Agenzia Nova, προκάλεσαν γέλια στο ακροατήριο, με τον Κάρνεϊ να παρακολουθεί χαμογελώντας.

Room erupts in laughter as #Trump impersonator meets #CanadianPM #MarkCarney 🔗 https://t.co/ciQWikC6aW https://t.co/KVklV6UdRH — Economic Times (@EconomicTimes) November 23, 2026

Το αστείο του Κάρνεϊ για το Οβάλ Γραφείο

Ο Καναδός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην παρουσία του ηθοποιού, αλλά επέλεξε να σατιρίσει και ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σχολιάζοντας το δύσκολο ακροατήριο, αστειεύτηκε ότι έχει βρεθεί και στο Οβάλ Γραφείο, μόνος με τον «νέο διακοσμητή» του.

Η αναφορά αφορούσε τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο Τραμπ στον χώρο, προσθέτοντας χρυσές διακοσμήσεις και άλλα πολυτελή στοιχεία.

Σύμφωνα με το AP, ο Κάρνεϊ χρησιμοποίησε τη σατιρική του ομιλία για να σχολιάσει τόσο την αμερικανική πολιτική όσο και πρόσωπα της καναδικής πολιτικής σκηνής.

Το πολιτικό υπόβαθρο της σάτιρας

Η παράσταση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάζονται από εμπορικές διαφωνίες και την πολιτική δασμών που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Οι επανειλημμένες αναφορές του Αμερικανού προέδρου στο ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά ως 51ης πολιτείας έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις στην Οτάβα.

Η επιλογή του Κάρνεϊ να σατιρίσει τον Τραμπ μέσα από μια δημόσια εμφάνιση με τον σωσία του εντάσσεται στην παράδοση του ετήσιου δείπνου, όπου η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά συχνά χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Στην ίδια εκδήλωση, ο επικεφαλής της καναδικής αντιπολίτευσης Πιερ Πουαλιέβρ και άλλοι αξιωματούχοι συμμετείχαν με σατιρικές παρεμβάσεις, σχολιάζοντας πολιτικούς αντιπάλους και ζητήματα της επικαιρότητας.