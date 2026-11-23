Μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με έναν ηθοποιό που υποδυόταν τον Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.
Ο Καναδός πρωθυπουργός τρολάρει τον Τραμπ μπροστά στις κάμερες: Έφερε τον... σωσία του στη σκηνή, τα αστεία για την 51η πολιτεία (βίντεο)
Με πρωταγωνιστή έναν ηθοποιό που υποδυόταν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επέλεξε να σατιρίσει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις τεταμένες σχέσεις Οτάβας–Ουάσινγκτον, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με δημοσιογράφους
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο ετήσιο δείπνο της Κοινοβουλευτικής Ένωσης Δημοσιογράφων (Parliamentary Press Gallery Dinner) στην Οτάβα, όπου πολιτικοί και εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης συνηθίζουν να ανταλλάσσουν σατιρικά σχόλια.
Σύμφωνα με το Associated Press (AP), ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι επιστρατεύει το χιούμορ και κάλεσε στη σκηνή τον κωμικό Μαρκ ΜακΚίνεϊ, ο οποίος εμφανίστηκε ως σωσίας του Καναδού πρωθυπουργού. Ακολούθησε ο κωμικός Μαρκ Κριτς, μεταμφιεσμένος σε Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας χαρακτηριστική ξανθιά περούκα και κόκκινη γραβάτα.
Ο Κριτς μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές χειρονομίες και τον τρόπο ομιλίας του Αμερικανού προέδρου, ενώ αναπαρέστησε ακόμη και τις ιδιαίτερα δυνατές χειραψίες του, τόσο με τον πραγματικό Κάρνεϊ όσο και με τον ηθοποιό που τον υποδυόταν.
Απευθυνόμενος στον Καναδό πρωθυπουργό, ο υποτιθέμενος Τραμπ σχολίασε ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, προσθέτοντας με υπερβολική αυτοπεποίθηση πως σχεδόν τον φτάνει σε δημοτικότητα.
«Δεν τον αποκαλώ κυβερνήτη μπροστά του»
Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παράστασης ήταν η αναφορά στις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ περί μετατροπής του Καναδά στην 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο ηθοποιός, μιμούμενος τον Αμερικανό πρόεδρο, αστειεύτηκε ότι αποκαλεί τον Κάρνεϊ με το μικρό του όνομα και όχι «κυβερνήτη» όταν βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο, επειδή δεν έχει το θάρρος να το κάνει.
Η σάτιρα συνεχίστηκε με αναφορές στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Ο «Τραμπ» διαβεβαίωσε ότι πρόκειται να επιτευχθεί μια εξαιρετική συμφωνία, για να προσθέσει ότι υπάρχει μόνο ένα εμπόδιο: ο ίδιος, επειδή είναι «τρελός».
Οι συγκεκριμένες ατάκες, που καταγράφονται και από την ιταλική ειδησεογραφική υπηρεσία Agenzia Nova, προκάλεσαν γέλια στο ακροατήριο, με τον Κάρνεϊ να παρακολουθεί χαμογελώντας.
Room erupts in laughter as #Trump impersonator meets #CanadianPM #MarkCarney 🔗 https://t.co/ciQWikC6aW https://t.co/KVklV6UdRH— Economic Times (@EconomicTimes) November 23, 2026
Το αστείο του Κάρνεϊ για το Οβάλ Γραφείο
Ο Καναδός πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην παρουσία του ηθοποιού, αλλά επέλεξε να σατιρίσει και ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σχολιάζοντας το δύσκολο ακροατήριο, αστειεύτηκε ότι έχει βρεθεί και στο Οβάλ Γραφείο, μόνος με τον «νέο διακοσμητή» του.
Η αναφορά αφορούσε τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο Τραμπ στον χώρο, προσθέτοντας χρυσές διακοσμήσεις και άλλα πολυτελή στοιχεία.
Σύμφωνα με το AP, ο Κάρνεϊ χρησιμοποίησε τη σατιρική του ομιλία για να σχολιάσει τόσο την αμερικανική πολιτική όσο και πρόσωπα της καναδικής πολιτικής σκηνής.
Το πολιτικό υπόβαθρο της σάτιρας
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών δοκιμάζονται από εμπορικές διαφωνίες και την πολιτική δασμών που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.
Οι επανειλημμένες αναφορές του Αμερικανού προέδρου στο ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά ως 51ης πολιτείας έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις στην Οτάβα.
Η επιλογή του Κάρνεϊ να σατιρίσει τον Τραμπ μέσα από μια δημόσια εμφάνιση με τον σωσία του εντάσσεται στην παράδοση του ετήσιου δείπνου, όπου η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά συχνά χιουμοριστικό χαρακτήρα.
Στην ίδια εκδήλωση, ο επικεφαλής της καναδικής αντιπολίτευσης Πιερ Πουαλιέβρ και άλλοι αξιωματούχοι συμμετείχαν με σατιρικές παρεμβάσεις, σχολιάζοντας πολιτικούς αντιπάλους και ζητήματα της επικαιρότητας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.