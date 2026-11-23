«Με την παράδοση του Bayraktar Kızılelma στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, γίναμε η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενέταξε στο οπλοστάσιό της μη επανδρωμένο πολεμικό αεροσκάφος», δήλωσε. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε ακόμη στο σύστημα κατευθυνόμενης ενέργειας Ejderha της ASELSAN, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, εξουδετέρωσε ταυτόχρονα 51 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως είπε, το σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για να καταστρέφει ηλεκτρονικά κυκλώματα από απόσταση ενός χιλιομέτρου.

«Αυτά είναι μόνο η αρχή. Θα κατασκευάσουμε πολύ πιο προηγμένα και πολύ πιο ισχυρά συστήματα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Τουρκία δεν έχει την πολυτέλεια να διακόψει την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας. «Στόχος μας είναι μια πλήρως ανεξάρτητη Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία», τόνισε.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσκεψη για το κλίμα COP31, που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε με την Κίνα μνημόνιο συνεργασίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη σύναψη συμφωνιών χρηματοδότησης συνολικού ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων με διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, η διάσκεψη δημιούργησε άμεση οικονομική δραστηριότητα ύψους δύο δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αττάλεια. Όπως ανέφερε, εγκρίθηκαν ομόφωνα 46 αποφάσεις, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία επί της κεντρικής απόφασης.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ, κατά την οποία υπογράφηκαν πέντε νέα έγγραφα συνεργασίας, μεταξύ των οποίων και αμυντική συμφωνία. Επιπλέον, έκανε λόγο για σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας με τη Βολιβία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ