Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNBC τη Δευτέρα (23/11), ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα με μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να υποστηρίξει την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Μιλούσα με το διοικητικό συμβούλιο, άμεσα και έμμεσα, και είχα πολύ ισχυρή άποψη για το ζήτημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πεποίθησή του ενισχύθηκε βλέποντας τις εξελίξεις στην εταιρεία, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εγώ τους έπεισα», υποστήριξε χαρακτηριστικά.

Οι διαβεβαιώσεις για την εθνική ασφάλεια

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ζήτησε διαβεβαιώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια που θα μπορούσε να συνεπάγεται η επιστροφή του Χουάνγκ.

«Μας ζήτησαν διαβεβαιώσεις για την απειλή στην εθνική ασφάλεια. Και τους τις δώσαμε, με βάση τουλάχιστον όλα όσα γνωρίζουμε, και γνωρίζουμε πολλά», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι είχε συνομιλήσει προσωπικά με τον Χουάνγκ το βράδυ της Κυριακής, πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για την επαναφορά του.

Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η οριστική αποχώρηση του ιδρυτή της Nvidia θα αποτελούσε μεγαλύτερο κίνδυνο για την εταιρεία, εξαιτίας της τεχνογνωσίας και του ρόλου του στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, συνεχάρη τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την απόφασή τους, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που, όπως είπε, επέδειξαν το θάρρος να πράξουν το σωστό.

Η παραίτηση και η επιστροφή στη Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, μετά από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θεωρείται ύποπτη από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις με την κινεζική κατασκοπεία.

Η υπόθεση προκάλεσε ανησυχίες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δεδομένου του κεντρικού ρόλου της Nvidia στην ανάπτυξη προηγμένων μικροτσίπ και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιστροφή του Χουάνγκ ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Nvidia επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, βάσει των οποίων το διοικητικό συμβούλιο εκτίμησε ότι η επαναφορά του Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ισχυρή άνοδο της μετοχής της Nvidia στη Wall Street, με τα κέρδη να ξεπερνούν το 30% και τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να ενισχύεται κατά περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Παρά την επιστροφή του Χουάνγκ και τις διαβεβαιώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, οι έρευνες που συνδέονται με την υπόθεση παραμένουν σε εξέλιξη.