Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Δικτύου Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (Safety Gate), η οποία αφορά την περίοδο από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, συνολικά επτά καλλυντικά προϊόντα έχουν εντοπιστεί και αποσυρθεί σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις οποίες έχουν εξαχθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ως εκ τούτου, διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον διατίθενται και στην κυπριακή αγορά.

Τι καλούνται να κάνουν οι καταναλωτές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες που ενδεχομένως έχουν στην κατοχή τους κάποιο από τα επτά προϊόντα να διακόψουν τη χρήση του.

Παράλληλα, όσοι εντοπίσουν τα συγκεκριμένα καλλυντικά στην αγορά καλούνται να επικοινωνήσουν με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 22608606, 22608682 και 22608689.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα περιλαμβάνονται στο δελτίο 46/2026 του συστήματος Safety Gate, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

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