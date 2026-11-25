Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας νέος δρομολογητής (router), ο οποίος εγκαταστάθηκε σε τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση στο Αρκάνσας και φέρεται να προκάλεσε υπερφόρτωση του εθνικού δικτύου, επηρεάζοντας τη λειτουργία των ραντάρ και τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μία ρύθμιση της συσκευής, η οποία δεν είχε ληφθεί υπόψη, επηρέασε την επικοινωνία της με εξοπλισμό παλαιότερης τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες.

Εκτιμάται ότι η εγκατάσταση αναβαθμίσεων λογισμικού θα μπορούσε να αποτρέψει την επανάληψη αντίστοιχου περιστατικού.

Πηγή με γνώση της έρευνας ανέφερε στο CNN ότι οι ερευνητές είναι κατά 90% βέβαιοι πως η δυσλειτουργία δεν οφειλόταν σε κακόβουλη ενέργεια. Στη διερεύνηση του περιστατικού συμμετείχαν το FBI και άλλες υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, ενώ το τελικό πόρισμα βρίσκεται υπό προετοιμασία.

Ερωτήματα για την εποπτεία των ιδιωτικών εταιρειών

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παλαιότητα των αμερικανικών αεροπορικών υποδομών, αλλά και για την επάρκεια των μηχανισμών εποπτείας των ιδιωτικών εταιρειών που έχουν αναλάβει τη συντήρησή τους.

Την ημέρα της κατάρρευσης του δικτύου, η ανάδοχος εταιρεία L3Harris πραγματοποιούσε εργασίες αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ενώ στο παρελθόν για αντίστοιχες εργασίες απαιτούνταν συνήθως η συμμετοχή τουλάχιστον έξι υπαλλήλων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), πλέον ο συντονισμός τους ανατίθεται συχνά σε έναν μόνο εργαζόμενο.

Μάλιστα, σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ υπάρχουν μόλις τέσσερις υπάλληλοι με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Καταγγελίες για περιορισμό των ελέγχων

Το συνδικάτο Professional Aviation Safety Specialists, το οποίο εκπροσωπεί τους τεχνικούς της FAA, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο την επιτάχυνση των εργασιών εκσυγχρονισμού.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Ντέιβιντ Σπέρο, υποστηρίζει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που συντονίζουν τις εργασίες σε εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκής και ότι ο περιορισμός της συμμετοχής της υπηρεσίας στις διαδικασίες έγκρισης δυσχεραίνει τη διαχείριση των κινδύνων.

Από την πλευρά της, η FAA υπερασπίστηκε τις διαδικασίες εποπτείας που εφαρμόζει, διαβεβαιώνοντας ότι πραγματοποιεί συνεχείς αξιολογήσεις κινδύνου.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι την ευθύνη συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου φέρει η L3Harris και ότι η εποπτεία της εταιρείας πραγματοποιείται μέσω της αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι της άμεσης επίβλεψης των τεχνικών εργασιών.

Το προηγούμενο του 2009

Ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί στις 19 Νοεμβρίου 2009, όταν λανθασμένη ρύθμιση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε 129 εγκαταστάσεις ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ.

Χιλιάδες ταξιδιώτες είχαν επηρεαστεί, ενώ για την αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου απαιτήθηκαν περίπου πέντε ώρες.

Η έκθεση του γενικού επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών είχε τότε επισημάνει αδυναμίες στην εποπτεία της αναδόχου εταιρείας, ζητώντας ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Στο Κογκρέσο οι επικεφαλής των αρμόδιων υπηρεσιών

Τα νεότερα ευρήματα έρχονται στο φως ενόψει των ακροάσεων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στο Κογκρέσο, όπου αναμένεται να καταθέσουν ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, και ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών, ενώ ο Ντάφι ζητά από το Κογκρέσο την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 50 δισ. δολαρίων.