Το Ίδρυμα Booker ανακοίνωσε την Τρίτη (24/11) τα οκτώ υποψήφια βιβλία για τη νέα διάκριση, καθώς και τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν τέσσερα παιδιά ηλικίας οκτώ έως δώδεκα ετών.

Στόχος του νέου θεσμού, ο οποίος ανακοινώθηκε το 2025, είναι να αναβαθμίσει τη θέση της παιδικής λογοτεχνίας και να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να ανακαλύψει την απόλαυση της ανάγνωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των παιδιών στη Βρετανία για τα βιβλία καταγράφει σημαντική υποχώρηση.

Τέσσερα παιδιά ανάμεσα σε περισσότερους από 4.000 υποψηφίους

Οι τέσσερις νεαροί κριτές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερους από 4.000 υποψηφίους από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης που περιλάμβανε γραπτές δοκιμασίες, υποβολή βίντεο και συνεντεύξεις.

Τα παιδιά θα διαβάσουν τα οκτώ υποψήφια βιβλία και θα συμμετάσχουν στην επιλογή του νικητή μαζί με τους τρεις ενήλικους κριτές.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο πολυβραβευμένος συγγραφέας και σεναριογράφος Φρανκ Κότρελ-Μπόις, ενώ συμμετέχουν επίσης η ηθοποιός και συγγραφέας Λόλι Αντεφόπε και η βιβλιοπώλισσα Σαντσίτα Μπασού Ντε Σαρκάρ.

Ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο βρίσκονται ο βραβευμένος με Όσκαρ Αυστραλός δημιουργός Σον Ταν, ο Ιρλανδός συγγραφέας της σειράς «Αρτέμης Φάουλ», Όουεν Κόλφερ, και η βραβευμένη με το λογοτεχνικό βραβείο Nero Λιζ Χάιντερ.

Η οκτάδα προέκυψε από 89 υποψηφιότητες και περιλαμβάνει πέντε μυθιστορήματα, δύο graphic novels και μία εικονογραφημένη συλλογή διηγημάτων, με θεματολογία που εκτείνεται από τη φαντασία και το χιούμορ μέχρι τον πόλεμο, την ασθένεια και την απώλεια.

Τα οκτώ υποψήφια βιβλία

«The Worst Thing That Could Possibly Happen» – Guy Bass, εικονογράφηση David Roberts

«Tadpole Summer» – Catherine Bruton

«War» – Eoin Colfer και Andrew Donkin, εικονογράφηση Giovanni Rigano

«The Night I Borrowed Time» – Iqbal Hussain

«The Teller of Tall Tales» – Liz Hyder, εικονογράφηση Tom de Freston

«The Rambler’s Curse» – Mikey Please

«Séamus Almost Famous» – Jessica Scott-Whyte, εικονογράφηση Becka Moor

«Hometown» – Shaun Tan

Δωρεάν διανομή 30.000 βιβλίων

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τουλάχιστον 30.000 αντίτυπα των υποψήφιων βιβλίων θα διανεμηθούν δωρεάν σε παιδιά μέσω σχολείων, βιβλιοθηκών, νοσοκομείων και άλλων κοινωνικών δομών στη Βρετανία.

Το Παιδικό Booker θα απονέμεται σε ετήσια βάση σε έργα μυθοπλασίας που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας οκτώ έως δώδεκα ετών, έχουν γραφτεί ή μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιρλανδία.

Ο πρώτος νικητής θα ανακοινωθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2027, σε ειδική τελετή στο μουσείο Young V&A του Λονδίνου.