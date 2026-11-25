Οι δύο πρωταγωνιστές και στενοί φίλοι πόζαραν μαζί στο μπλε χαλί του Odeon Luxe Leicester Square. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, από την εκδήλωση απουσίαζαν η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) και η Μέριλ Στριπ (Meryl Streep).

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» νέα μέλη του καστ, μεταξύ των οποίων οι Ολίβια Κόλμαν (Olivia Colman), Ντέιβιντ Τέναντ (David Tennant), Τζέρι Χάλιγουελ (Geri Halliwell), Τζιμ Μπρόντμπεντ (Jim Broadbent), Μάρτιν Φρίμαν (Martin Freeman), Τζόντι Γουίτακερ (Jodie Whittaker), Σάρον Χόργκαν (Sharon Horgan) και Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ (Richard E. Grant). Η Νίκολα Κόκλαν (Nicola Coughlan) και η Σιμόν Άσλεϊ (Simone Ashley) προσέφεραν στους θαυμαστές μια μικρή επανένωση του «Bridgerton».

Τους Μάρτιν και Σορτ συνόδευσε ο συμπρωταγωνιστής τους Μάικλ Σίριλ Κρέιτον (Michael Cyril Creighton). Πριν από την προβολή των τριών πρώτων επεισοδίων, τα οποία επιλέχθηκαν επειδή περιλαμβάνουν τους περισσότερους Βρετανούς ηθοποιούς, οι δύο πρωταγωνιστές μίλησαν με τη γνώριμη κωμική τους διάθεση.

«Λατρεύω να ταξιδεύω με τον Μάρτιν Σορτ γιατί δεν μας ακολουθούν οι παπαράτσι. Είναι τιμή για μένα να στέκομαι δίπλα σε κάποιον που μοιάζει με πρώην τενίστρια», αστειεύτηκε ο Μάρτιν. Ο Σορτ απάντησε: «Να πω απλώς ότι από όλους τους ανθρώπους… που θαυμάζω, ο Στιβ κοντεύει να γίνει ένας από αυτούς».

Στην έκτη σεζόν, το αγαπημένο τρίο των ερασιτεχνών ντετέκτιβ και podcasters —ο Τσαρλς (Μάρτιν), ο Όλιβερ (Σορτ) και η Μέιμπελ (Γκόμεζ)— ερευνά τον θάνατο της Σίντα Κάνινγκ (Τίνα Φέι). Η υπόθεση τους οδηγεί στο Λονδίνο, όπου συναντούν πολλούς υπόπτους και εκκεντρικούς Βρετανούς χαρακτήρες.

«Θα καταφέρουν άραγε να ακολουθήσουν τα βήματα της γυναίκας που ενέπνευσε το δικό τους podcast, χωρίς η ιστορία τους να έχει την ίδια κατάληξη με εκείνης;» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Η νέα σεζόν του «Only Murders in the Building» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 8 Δεκεμβρίου, με διπλό επεισόδιο. Το φινάλε έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ