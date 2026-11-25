Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το γνωστό μοντέλο με κυπριακή καταγωγή άσκησε αιχμηρή κριτική στην πρακτική επιλογής καλλιτεχνών από την Ελλάδα για την κυπριακή συμμετοχή στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

«Έχω κουραστεί να τρώμε τα αποφάγια της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Κύπρος μπορεί να τα καταφέρει πολύ καλύτερα.

Η Σοφία Χατζηπαντελή ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ενόχλησή της δεν αφορά προσωπικά τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, αλλά το γεγονός ότι δεν δίνονται, κατά την άποψή της, αρκετές ευκαιρίες στους Κύπριους καλλιτέχνες.

Σημειώνεται ότι το βίντεο δημοσιεύθηκε πριν από την επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ για την επιλογή του εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision 2027.

Με τον Γιώργο Περρή η Κύπρος στη Eurovision 2027

Υπενθυμίζεται ότι το ΡΙΚ ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου την επιλογή του Ελληνογάλλου τραγουδιστή Γιώργου Περρή για την εκπροσώπηση της Κύπρου στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στη Βουλγαρία.

Η επιλογή του καλλιτέχνη έγινε έπειτα από αξιολόγηση έξι προτάσεων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής τραγουδιών, με καταληκτική ημερομηνία τη 13η Δεκεμβρίου.

Το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο θα αναδειχθεί μέσα από διαδικασία στην οποία θα έχουν ισότιμο λόγο το κοινό και η κριτική επιτροπή.