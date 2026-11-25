Η κερδοφορία των μεγάλων κυπριακών τραπεζών θα παραμείνει ισχυρή κατά τα επόμενα δύο έτη, εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης Fitch, στηριζόμενη στην ισχυρή καταθετική τους βάση, τη διαρθρωτική πλεονάζουσα ρευστότητα και τη σημαντικά βελτιωμένη πιστωτική ποιότητα του ισολογισμού. Σύμφωνα με σημείωμα του οίκου, τα μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα ενισχύουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα του πιστωτικού προφίλ των τραπεζών. Όπως επισημαίνεται, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων της...

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