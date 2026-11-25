Οι δύο φετινές τυχερές γαλοπούλες, με τα ονόματα Freedom (Ελευθερία) και Feathers (Φτερά), προέρχονται από οικογενειακή φάρμα στη Δυτική Βιρτζίνια.

Τα ονόματά τους επιλέχθηκαν από τους Αμερικανούς μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, ενώ σε δεύτερη ψηφοφορία το κοινό ανέδειξε τη Freedom ως πρωταγωνίστρια της επίσημης τελετής.

Η ηλικίας τεσσάρων μηνών γαλοπούλα, βάρους περίπου 19 κιλών, εμφανίστηκε ενώπιον του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τη χάιδεψε στην πλάτη και τη συνεχάρη για την απονομή της χάρης.

Και οι δύο γαλοπούλες θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, όπου θα βρίσκονται υπό τη φροντίδα ειδικών του Τμήματος Επιστήμης Πουλερικών.

President Trump pardoned two turkeys, Freedom and Feathers, on Tuesday, continuing one of the White House’s most anticipated holiday traditions. “Freedom, as of this moment, you have a complete and total pardon,” Trump told one of the turkeys. The president said the other turkey, Feathers, had run off into the bushes but would still be pardoned. https://t.co/r0TXYEEP1m — CBS News (@CBSNews) November 24, 2026

Δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές

Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και στο αποτέλεσμα των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών.

Προανήγγειλε επίσης ότι η αντίστοιχη τελετή του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου.

Μια παράδοση δεκαετιών

Η παράδοση της παρουσίασης γαλοπούλας στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ χρονολογείται από το 1947, επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν.

Το 1963, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι αποφάσισε να χαρίσει τη ζωή στη γαλοπούλα που του είχε προσφερθεί, ωστόσο η απονομή επίσημης προεδρικής χάρης καθιερώθηκε το 1989 από τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.

Έκτοτε, η τελετή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών στον Λευκό Οίκο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, η οποία φέτος γιορτάζεται την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου.