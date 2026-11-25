Την καθιερωμένη παράδοση της απονομής προεδρικής χάρης σε γαλοπούλες ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών τήρησε την Τρίτη (24/11) ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ειδική τελετή στον Λευκό Οίκο, παρουσία της συζύγου του, Μελάνια.
Ο Τραμπ «έσωσε» δύο γαλοπούλες από το τραπέζι των Ευχαριστιών – Η ξεχωριστή τελετή στον Λευκό Οίκο (εικόνες + βίντεο)
Οι Freedom και Feathers έλαβαν την καθιερωμένη προεδρική χάρη, παρουσία της Μελάνια Τραμπ – Η Freedom, βάρους περίπου 19 κιλών, πρωταγωνίστησε στην τελετή, από την οποία δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές
Οι δύο φετινές τυχερές γαλοπούλες, με τα ονόματα Freedom (Ελευθερία) και Feathers (Φτερά), προέρχονται από οικογενειακή φάρμα στη Δυτική Βιρτζίνια.
Τα ονόματά τους επιλέχθηκαν από τους Αμερικανούς μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, ενώ σε δεύτερη ψηφοφορία το κοινό ανέδειξε τη Freedom ως πρωταγωνίστρια της επίσημης τελετής.
Η ηλικίας τεσσάρων μηνών γαλοπούλα, βάρους περίπου 19 κιλών, εμφανίστηκε ενώπιον του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος τη χάιδεψε στην πλάτη και τη συνεχάρη για την απονομή της χάρης.
Και οι δύο γαλοπούλες θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, όπου θα βρίσκονται υπό τη φροντίδα ειδικών του Τμήματος Επιστήμης Πουλερικών.
President Trump pardoned two turkeys, Freedom and Feathers, on Tuesday, continuing one of the White House’s most anticipated holiday traditions. “Freedom, as of this moment, you have a complete and total pardon,” Trump told one of the turkeys. The president said the other turkey, Feathers, had run off into the bushes but would still be pardoned. https://t.co/r0TXYEEP1m— CBS News (@CBSNews) November 24, 2026
Δεν έλειψαν οι πολιτικές αναφορές
Παρά τον εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και στο αποτέλεσμα των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών.
Προανήγγειλε επίσης ότι η αντίστοιχη τελετή του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί στη νέα αίθουσα δεξιώσεων του Λευκού Οίκου.
Μια παράδοση δεκαετιών
Η παράδοση της παρουσίασης γαλοπούλας στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ χρονολογείται από το 1947, επί προεδρίας Χάρι Τρούμαν.
Το 1963, ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι αποφάσισε να χαρίσει τη ζωή στη γαλοπούλα που του είχε προσφερθεί, ωστόσο η απονομή επίσημης προεδρικής χάρης καθιερώθηκε το 1989 από τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο.
Έκτοτε, η τελετή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εορτασμών στον Λευκό Οίκο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, η οποία φέτος γιορτάζεται την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.