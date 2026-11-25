Η BAT ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Cosmos Tobacco Trading Ltd., η οποία θα αναλάβει τη διανομή προϊόντων της BAT στην κυπριακή αγορά.
Νέα συνεργασία μεταξύ της BAT και της Cosmos Tobacco Trading Ltd. στην Κύπρο
Η συνεργασία καλύπτει προϊόντα από το ευρύ χαρτοφυλάκιο της BAT, σε κατηγορίες όπως τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού, τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, τα προϊόντα ατμίσματος και τα σακουλάκια νικοτίνης. Η Cosmos Tobacco Trading Ltd. διαθέτει εκτενή εμπειρία στον κλάδο των καπνικών και βαθιά γνώση της κυπριακής αγοράς, στοιχεία που συμβάλλουν στη διανομή του χαρτοφυλακίου της BAT σε όλη την αγορά.
Μέσω της νέας συνεργασίας, η BAT θα συνεχίσει να διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στη μετάβαση της Κύπρου σε ένα μέλλον χωρίς καπνό. Η συνεργασία στηρίζει επίσης την παγκόσμια στρατηγική της BAT για έναν Κόσμο Χωρίς Καπνό, ένα μέλλον στο οποίο τα προϊόντα χωρίς καπνό θα διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοδοξίας, η BAT συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών προϊόντων για ενήλικους καταναλωτές, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη μετάβαση σε έναν κόσμο όπου το κάπνισμα σταδιακά θα ανήκει στο παρελθόν.
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