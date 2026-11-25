Το πρωτοποριακό μεταφορικό μέσο σχεδιάστηκε από εταιρεία που ίδρυσαν απόφοιτοι του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης και πραγματοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο την πρώτη του πτήση με ανθρώπους στο εσωτερικό του.

Το σκάφος διαθέτει τρεις διαφορετικούς τρόπους κίνησης. Μπορεί να επιπλέει όπως ένα συμβατικό πλοίο, να ανυψώνεται πάνω από την επιφάνεια του νερού με τη βοήθεια υδροπτερύγων και στη συνέχεια να πετά σε χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα.

Αξιοποιεί ένα αεροδυναμικό φαινόμενο που μειώνει την αντίσταση και επιτρέπει την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας όταν ένα αεροσκάφος κινείται κοντά στην επιφάνεια του νερού.

Στόχος των κατασκευαστών είναι η ανάπτυξη ενός επιβατικού μέσου που θα μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα περίπου 290 χιλιομέτρων την ώρα, εξυπηρετώντας παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Viceroy φιλοδοξεί να προσφέρει σημαντικά ταχύτερες μετακινήσεις από τα συμβατικά πορθμεία, με χαμηλότερο κόστος από τις αεροπορικές μεταφορές.

Το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και δοκιμών, ωστόσο ανοίγει νέες προοπτικές για την ηλεκτροκίνηση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.