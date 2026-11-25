Ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τα υπόλοιπα τμήματα του προϋπολογισμού, είναι ο πρώτος Κύπριος ευρωβουλευτής που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Σε δηλώσεις του εξέφρασε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ανέφερε ότι ήταν τιμητικό για τον ίδιο να συμμετέχει σε αυτήν.

Ο κ. Χατζηπαντέλα τόνισε τη σημασία της συμμετοχής της Κύπρου στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. «Διεκδικήσαμε βελτιώσεις και σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των πολιτών», ανέφερε.

Ο προϋπολογισμός για το 2027 ανέρχεται σε €199,7 δισεκατομμύρια σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και €211,5 δισεκατομμύρια σε πιστώσεις πληρωμών. Πρόκειται για τον τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021–2027.

Επιπλέον €300 εκατομμύρια για ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Στον προϋπολογισμό προβλέπονται επιπλέον €300 εκατομμύρια για προτεραιότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Οι επιμέρους ενισχύσεις περιλαμβάνουν:

€21,5 εκατομμύρια για το Horizon Europe.

€22,5 εκατομμύρια για ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας.

€14 εκατομμύρια για το Erasmus+.

€7 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

€10 εκατομμύρια για το πρόγραμμα LIFE.

€13,5 εκατομμύρια για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

€30 εκατομμύρια για τη μετανάστευση, το άσυλο και τη διαχείριση των συνόρων.

€10 εκατομμύρια για τη στρατιωτική κινητικότητα.

€39 εκατομμύρια για τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας.

€30 εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια.

Έμφαση δίνεται επίσης στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία των ευρωπαϊκών θεσμών και των αντιπροσωπειών της ΕΕ ανά τον κόσμο, στην ασφάλεια των επικοινωνιών και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ