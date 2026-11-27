Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διερεύνηση εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του άνδρα. Μέλη της Αστυνομίας τον συνέλαβαν λίγο πριν από τις 5 μ.μ., βάσει δικαστικού εντάλματος.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης είχαν συλληφθεί στις 25 Νοεμβρίου δύο πρόσωπα, ηλικίας 44 και 47 ετών, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες με διάταγμα Δικαστηρίου.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ