Στη σύλληψη 41χρονου προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης εμπρησμού υποστατικού που διαπράχθηκε στις 2 Νοεμβρίου στην επαρχία Αμμοχώστου.
Συνελήφθη 41χρονος για εμπρησμό υποστατικού στην Αμμόχωστο – Είχαν προηγηθεί άλλες δύο συλλήψεις
Στην Αστυνομία εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 41χρονου για υπόθεση εμπρησμού υποστατικού στις 2 Νοεμβρίου. Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί δύο ακόμη πρόσωπα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διερεύνηση εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του άνδρα. Μέλη της Αστυνομίας τον συνέλαβαν λίγο πριν από τις 5 μ.μ., βάσει δικαστικού εντάλματος.
Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης είχαν συλληφθεί στις 25 Νοεμβρίου δύο πρόσωπα, ηλικίας 44 και 47 ετών, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες με διάταγμα Δικαστηρίου.
Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Αμμοχώστου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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