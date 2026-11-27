Οικονομική στήριξη για μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζομένους σε κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από αφθώδη πυρετό ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δικαιούχοι είναι όσοι δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και προτίθενται να επαναδραστηριοποιηθούν.
Υπουργικό Συμβούλιο: €3,5 εκατ. για στήριξη εργαζομένων σε κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από αφθώδη πυρετό
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε οικονομική ενίσχυση για μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζομένους που δικαιούνται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και σκοπεύουν να επαναδραστηριοποιηθούν.
Η πρόταση υποβλήθηκε από κοινού από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Γεωργίας, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε €3,5 εκατ. Στόχος είναι τόσο η διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων όσο και η διευκόλυνση της επαναδραστηριοποίησης των πληγεισών μονάδων.
Η στήριξη θα καλύπτει πλήρως τις προηγούμενες αποδοχές των δικαιούχων και τις αντίστοιχες εισφορές στα σχετικά Ταμεία. Θα παρέχεται για διάστημα έως 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η μονάδα εντοπίστηκε ως θετική στον αφθώδη πυρετό ή μέχρι να ανασυσταθεί τουλάχιστον το 30% του ζωικού κεφαλαίου της, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Για περιόδους κατά τις οποίες έχει καταβληθεί επίδομα ανεργίας, θα καλύπτεται η διαφορά μεταξύ του επιδόματος και του προηγούμενου μισθού.
Την καταβολή της ενίσχυσης θα αναλάβει το Τμήμα Εργασίας, σε δύο στάδια, ανάλογα με την παραγγελία και την παραλαβή των ζώων, καθώς και την έναρξη της εκτροφής τους.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα καλέσει τους πληγέντες κτηνοτρόφους να δηλώσουν ενδιαφέρον για επαναδραστηριοποίηση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026.
Με την απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γίνεται ακόμη ένα βήμα για την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας των πληγεισών μονάδων, τη στήριξη των ανθρώπων της κτηνοτροφίας, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ταχύτερη δυνατή επανεκκίνησή τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.