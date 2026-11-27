Η πρόταση υποβλήθηκε από κοινού από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου και του Υπουργείου Γεωργίας, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε €3,5 εκατ. Στόχος είναι τόσο η διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων όσο και η διευκόλυνση της επαναδραστηριοποίησης των πληγεισών μονάδων.

Η στήριξη θα καλύπτει πλήρως τις προηγούμενες αποδοχές των δικαιούχων και τις αντίστοιχες εισφορές στα σχετικά Ταμεία. Θα παρέχεται για διάστημα έως 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η μονάδα εντοπίστηκε ως θετική στον αφθώδη πυρετό ή μέχρι να ανασυσταθεί τουλάχιστον το 30% του ζωικού κεφαλαίου της, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Για περιόδους κατά τις οποίες έχει καταβληθεί επίδομα ανεργίας, θα καλύπτεται η διαφορά μεταξύ του επιδόματος και του προηγούμενου μισθού.

Την καταβολή της ενίσχυσης θα αναλάβει το Τμήμα Εργασίας, σε δύο στάδια, ανάλογα με την παραγγελία και την παραλαβή των ζώων, καθώς και την έναρξη της εκτροφής τους.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα καλέσει τους πληγέντες κτηνοτρόφους να δηλώσουν ενδιαφέρον για επαναδραστηριοποίηση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026.

Με την απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γίνεται ακόμη ένα βήμα για την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας των πληγεισών μονάδων, τη στήριξη των ανθρώπων της κτηνοτροφίας, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ταχύτερη δυνατή επανεκκίνησή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ