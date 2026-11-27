Αμήχανη στιγμή σημειώθηκε για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να συμπεριλάβει τη σύζυγό του στη συζήτηση, ωστόσο η παρέμβασή του δεν είχε την ανταπόκριση που περίμενε.
Η αμήχανη ερώτηση Τραμπ σε Αμερικανό πιλότο: «Θα άφηνες τα μαχητικά για ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη με μια γυναίκα σαν τη Μελάνια;» (βίντεο)
Ένα ασυνήθιστο δίλημμα έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με Αμερικανούς στρατιωτικούς για την Ημέρα των Ευχαριστιών
Ο Τραμπ κάλεσε τους στρατιωτικούς να θέσουν ερωτήματα, είτε προς τον ίδιο είτε προς την Πρώτη Κυρία, την οποία επαίνεσε για το έργο της. Παρά την πρόσκλησή του, ακολούθησε μια σύντομη σιωπή, με τον συντονιστή της επικοινωνίας να απαντά πως δεν υπήρχε κάποια ερώτηση εκείνη τη στιγμή.
Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον πρόεδρο να απευθύνεται σε πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκεται σε αποστολή στο εξωτερικό, θέτοντάς του ένα ασυνήθιστο δίλημμα. Συγκεκριμένα, τον ρώτησε εάν θα εγκατέλειπε τη στρατιωτική του καριέρα και την αγάπη του για τα αεροσκάφη, προκειμένου να ζήσει σε ένα πολυτελές ρετιρέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό του μια γυναίκα σαν τη Μελάνια.
Trump asks a member of the Air Force if he’d like to live in a penthouse apartment in New York with Melania or be deployed in Saudi Arabia like he currently is https://t.co/IXT6EMV7Kf— Aaron Rupar (@atrupar) November 26, 2026
«Θα αντάλλασσες αυτή τη ζωή με το να πετάς με αυτά τα όμορφα αεροπλάνα που αγαπάς τόσο πολύ;», τον ρώτησε, προειδοποιώντας τον μάλιστα να προσέξει την απάντησή του, καθώς επρόκειτο για δύσκολη επιλογή.
Ο πιλότος, ωστόσο, δεν δίστασε να απαντήσει αρνητικά. Εξήγησε πως η αγάπη του για τα αεροσκάφη ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία και πως δεν θα εγκατέλειπε το όνειρό του για χάρη μιας ζωής γεμάτης πολυτέλειες.
Στην ίδια επικοινωνία, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις προοπτικές συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι αναμένεται να αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Αν και δήλωσε ότι επιθυμεί να υπάρξει συνεννόηση σε ορισμένα ζητήματα, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να υποχωρήσει εύκολα, κάνοντας λόγο για επανειλημμένη χρήση του δικαιώματος του βέτο μέχρι να προκύψουν νομοθετικές προτάσεις που θα θεωρεί ικανοποιητικές.
Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια πιθανή διακομματική συνεργασία σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να επιτευχθούν περισσότερα μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης.
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