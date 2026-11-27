Η παραβίαση εντοπίστηκε εντός του τελευταίου μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας.

Παραμένουν άγνωστα η ταυτότητα των δραστών, η έκταση της παραβίασης και το κατά πόσο έχουν υποκλαπεί ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα.

Κρίσιμες στρατιωτικές πληροφορίες

Το Cloud One, η ανάπτυξη του οποίου ξεκίνησε το 2017, αξιοποιεί υπηρεσίες των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft, Amazon, Oracle και Alphabet.

Μέσω της πλατφόρμας λειτουργούν δεκάδες εφαρμογές που αφορούν τη διαχείριση προσωπικού, τη μισθοδοσία, τη συντήρηση εξοπλισμού, την αεράμυνα και την παρακολούθηση αποθεμάτων πυρομαχικών σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις παγκοσμίως.

Προβλήματα στη λειτουργία των συστημάτων

Μετά την αποκάλυψη της παραβίασης ανεστάλη η μεταφορά διοικητικών εφαρμογών στην πλατφόρμα, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί στις αναβαθμίσεις υφιστάμενων εφαρμογών και στα δικαιώματα πρόσβασης ορισμένων χρηστών.

Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της κυβερνοεπίθεσης κλήθηκε να συνδράμει η Διοίκηση Κυβερνοχώρου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (US Cyber Command).

Η Πολεμική Αεροπορία, απαντώντας σε ερωτήματα του Reuters, απέφυγε να σχολιάσει την ασφάλεια και την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων συστημάτων, διαβεβαιώνοντας ότι λαμβάνει διαρκώς μέτρα για την προστασία των πληροφοριών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της.

Η αποκάλυψη έρχεται στον απόηχο σειράς περιστατικών κυβερνοασφάλειας σε αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το FBI, το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: Reuters