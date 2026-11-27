Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι» του ΑΝΤ1, ο πρώην διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς ανέφερε ότι, υπό τα σημερινά δεδομένα, συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες το ενδεχόμενο να κατέλθει στις προεδρικές εκλογές παρά να μην είναι υποψήφιος.

«Όπως είναι τώρα τα πράγματα, οι πιθανότητες είναι κάπως περισσότερες να είμαι υποψήφιος παρά να μην είμαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τοποθέτησε χρονικά τη λήψη της οριστικής του απόφασης μέχρι το τέλος του 2026, σημειώνοντας ότι θα συνυπολογίσει τις συζητήσεις με τους συνεργάτες του, τις πολιτικές προοπτικές και το γενικότερο κλίμα.

Δεν εξαρτά την υποψηφιότητά του από το ΑΚΕΛ

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ξεκαθάρισε ότι, εφόσον διατηρηθεί η δυναμική που διαπιστώνει σήμερα γύρω από μια ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, είναι διατεθειμένος να προχωρήσει ανεξαρτήτως των αποφάσεων του ΑΚΕΛ.

«Δεν είναι προϋπόθεση η στήριξη του ΑΚΕΛ για να είμαι υποψήφιος», ανέφερε.

Αποκάλυψε, παράλληλα, ότι πριν από περίπου δύο μήνες είχε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική.

Όπως εξήγησε, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα χρονοδιαγράμματα για τη λήψη των αποφάσεών τους είναι αλληλένδετα.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις τόσο με την ηγεσία όσο και με τον κόσμο του ΑΚΕΛ, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του κόμματος στην εκλογική του επίδοση το 2023.

Οι αιχμές κατά Χαραλαμπίδου και οι αναφορές Μιχαηλίδη

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη περί ενδεχόμενης συνεργασίας πολιτικών δυνάμεων που θα απέκλειε την υποψηφιότητά του, ο κ. Μαυρογιάννης εκτίμησε ότι οι τοποθετήσεις που καταγράφονται αυτή την περίοδο εντάσσονται ενδεχομένως στο πλαίσιο πολιτικών τακτικισμών και δεν προδικάζουν τις τελικές αποφάσεις.

«Άμα ξεκινούμε με το να αποκλείουμε τους πιο σημαντικούς υποψήφιους, δεν καταλαβαίνω πού θα πάει το πράγμα», σχολίασε.

Αιχμές διατύπωσε και κατά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, εκφράζοντας την έκπληξή του για πρόσφατες αναφορές της στο πρόσωπό του.

Υποστήριξε ότι οι λόγοι που επικαλέστηκε η ίδια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εκφράζοντας μάλιστα την πεποίθηση ότι, εάν της εξηγήσει τα δεδομένα, ενδεχομένως να αναθεωρήσει τη στάση της και να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του.

Ανοιχτός σε συνεργασίες, αποκλείει το ΕΛΑΜ

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες επαφές με άλλα κόμματα, καθώς προτεραιότητά του είναι να οριστικοποιήσει τη δική του απόφαση.

Δεν απέκλεισε, ωστόσο, τη διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξει κοινό έδαφος με τα περισσότερα κόμματα, εξαιρώντας το ΕΛΑΜ λόγω των ιδεολογικών του θέσεων.

Βλέπει τρεις πόλους διεκδίκησης της Προεδρίας

Ο κ. Μαυρογιάννης εκτίμησε ότι στις προεδρικές εκλογές του 2028 θα διαμορφωθούν τρεις βασικοί πόλοι: ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ και ένας υποψήφιος που θα στηρίζεται από την Αριστερά και άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στις προοπτικές μιας δικής του υποψηφιότητας, εμφανίστηκε αισιόδοξος, επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα είναι διαφορετικά σε σχέση με το 2022, όταν ξεκινούσε την προηγούμενη προεκλογική του εκστρατεία.

Όπως ανέφερε, η αυξημένη αναγνωρισιμότητά του, η επίδοσή του στις προεδρικές εκλογές του 2023 και τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα διαμορφώνουν, κατά την εκτίμησή του, ευνοϊκότερες συνθήκες για μια νέα διεκδίκηση της Προεδρίας.