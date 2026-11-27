Ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ Στέλιος Χριστοδούλου ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι παραμένουν εκκρεμότητες τόσο για τον πρώτο πυλώνα, που αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), όσο και για τον δεύτερο, που αφορά τα ταμεία προνοίας.

Ο κ. Μάτσας είπε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν, προέκυψε κώλυμα μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα στη Νομική Υπηρεσία. Παράλληλα, τα ζητήματα για τον δεύτερο πυλώνα παραμένουν σε εκκρεμότητα και συζητούνται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Η εξέλιξη στη Νομική Υπηρεσία, πρόσθεσε, προκαλεί περαιτέρω καθυστέρηση και καθιστά ανέφικτο τον στόχο του Υπουργείου Εργασίας για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η έναρξη της μεταρρύθμισης την Πρωτομαγιά, με συμβολική σύνδεση με την ημέρα των εργαζομένων, και να δοθεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Εκτίμησε ότι απαιτείται ακόμη χρόνος για να ολοκληρωθεί επαρκώς η συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι το πότε, αλλά το πώς.

Κατά τον κ. Μάτσα, οι αλλαγές στον πρώτο πυλώνα πρέπει να συνδέονται με τον δεύτερο. Ανέφερε ότι παραμένουν ανοικτά ζητήματα για περαιτέρω στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, για τη ρύθμιση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12% και για τη σύνταξη χηρείας σε άντρες που έμειναν χήροι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρόσθεσε ότι όσο λιγότερο συμφωνημένο είναι το πλαίσιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διάρκεια και η έκταση της συζήτησης.

Η κ. Χαραλάμπους είπε ότι το ορόσημο για την 1η Ιανουαρίου 2027 είχε τεθεί από την Κυβέρνηση και όχι από τις συντεχνίες. Ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημερώνονταν για το νομοσχέδιο στον πρώτο πυλώνα, ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε απευθύνει διάγγελμα για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Τον Δεκέμβριο, όπως είπε, το νομοσχέδιο παρέμενε στη Νομική Υπηρεσία λόγω νομικού ζητήματος, το οποίο γνωρίζουν ότι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαιότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπήρχε, συνεπώς, νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής ούτε γνώριζαν τι θα κατατεθεί.

Η ΓΓ της ΠΕΟ ανέφερε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας των συνταξιούχων και ότι δεν πρέπει να επιδεινωθεί η θέση των μελλοντικών συνταξιούχων. Πρόσθεσε πως το νομοσχέδιο δεν είναι συμφωνημένο και ότι η ΠΕΟ θα διεκδικήσει αλλαγές στη Βουλή, ιδίως σε πρόνοιες που, κατά την εκτίμησή της, δυσχεραίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 63.

Για την άμεση στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, η κ. Χαραλάμπους εισηγήθηκε αναθεώρηση του σχεδίου για χαμηλοσυνταξιούχους και του ορίου φτώχειας βάσει του οποίου παρέχεται στήριξη. Όπως είπε, το σχέδιο αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δεν απαιτεί νομοθεσία ή έγκριση της Βουλής. Η στήριξη, πρόσθεσε, θα πρέπει να βασίζεται στο πραγματικό όριο της φτώχειας και να λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα του συνταξιούχου.

Αναφερόμενη στα ταμεία προνοίας, είπε ότι σήμερα μόνο το 27% των εργαζομένων διαθέτει τέτοιο ταμείο. Κατά την ΠΕΟ, χρειάζεται ένας καθολικός, υποχρεωτικός δεύτερος πυλώνας με εισφορά από εργοδότες και εργαζομένους, ώστε να ενισχύεται το συνταξιοδοτικό εισόδημα. Στόχος, διευκρίνισε, δεν είναι να αφαιρεθούν ή να αλλοιωθούν δικαιώματα που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις ούτε να διευρυνθεί η αγορά προς όφελος κάποιων, αλλά να καλυφθούν και εργαζόμενοι που σήμερα δεν έχουν ταμείο προνοίας.

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί ο διάλογος στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στη συνέχεια να εξεταστεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου θα χρειαστεί χρόνος για την ενημέρωση των βουλευτών. Δεν εκτιμά ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, αλλά υπογράμμισε ότι προέχει μια σωστή μεταρρύθμιση που θα δίνει λύσεις στα προβλήματα των συνταξιούχων, ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων, και των επόμενων γενεών. Αν υπάρξει συμφωνία τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, είπε, θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ ανέφερε ότι εκκρεμούν ζητήματα στον πρώτο πυλώνα, μεταξύ των οποίων η σύνταξη χηρείας για άντρες που έμειναν χήροι πριν από το 2018, η ελάφρυνση της μείωσης για όσους επιλέγουν να αφυπηρετήσουν στα 63 και θέματα θεμελίωσης δικαιωμάτων. Εξέφρασε την ελπίδα το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσυμφωνία και συναντίληψη, ώστε να αποφευχθεί νέος κύκλος διαλόγου.

Για τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε ότι τα υφιστάμενα ταμεία προνοίας καλύπτουν έναν στους τέσσερις εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελούν προϊόν συλλογικών συμβάσεων, με το κόστος τους να υπολογίζεται κατά την ανανέωσή τους. Η ΔΕΟΚ ζητεί τη δημιουργία νέου, ξεχωριστού και καθολικού ταμείου, ανεξάρτητου από τα υφιστάμενα, το οποίο θα καταβάλλει μηνιαίο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση, συμπληρώνοντας τη σύνταξη γήρατος. Για να αναπτυχθεί και να ωριμάσει ένας τέτοιος θεσμός ενδέχεται να χρειαστούν πάνω από 20 έως 25 χρόνια, πρόσθεσε.

Σε σχέση με το κόστος, ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ ζήτησε τη συνδρομή του κράτους με κίνητρα, ενδεχομένως και προς τους εργοδότες, καθώς και ουσιαστική στήριξη των χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων, οι οποίοι, όπως είπε, δεν έχουν επωφεληθεί από τη φορολογική μεταρρύθμιση. Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν μηχανισμοί για την επενδυτική πολιτική του αποθεματικού του ΤΚΑ, ενόψει και της επιστροφής των χρημάτων που έχει δανειστεί το κράτος. Στόχος, είπε, είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση του αποθεματικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ