Παράλληλα, ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής της Ενωμένης Αραβικής Λίστας (Ράαμ), χαρακτήρισε δημόσια τη Χαμάς «τρομοκρατική οργάνωση» σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Η τοποθέτηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για ενδεχόμενη συμμετοχή του κόμματός του σε κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Άιζενκοτ, ηγέτης του κεντρώου Γιασάρ, έχει θέσει ως προϋπόθεση για τους κυβερνητικούς εταίρους την αποδοχή τεσσάρων αρχών: να χαρακτηριστεί η Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και να υπάρξει δέσμευση για την εξάλειψη της κυριαρχίας της στη Γάζα· να διατηρηθεί το Ισραήλ ως εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας· και να καθιερωθεί υποχρεωτική στρατιωτική ή κοινωνική θητεία για όλους τους πολίτες, περιλαμβανομένης της αραβικής μειονότητας.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Αμπάς ότι παραπλανά την κοινή γνώμη, ενώ δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει πρώτος την πρωθυπουργία ο Άιζενκοτ, στο πλαίσιο συστήματος εναλλαγής και μιας προτεινόμενης κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η πρόταση παραμερίζει την αρχή ότι την κυβέρνηση ηγείται το κόμμα που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Ο Άιζενκοτ κάλεσε τον Νετανιάχου να αρχίσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις, ώστε να αξιολογηθεί εντός 24 ωρών η «σοβαρότητα» της πρότασης.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν κόμμα με απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έδωσε στον Άιζενκοτ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, με προθεσμία για την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου την 6η Δεκεμβρίου. Για να εξασφαλίσει 61 από τις 120 έδρες, το μπλοκ του εξετάζει συνεργασία με υπερορθόδοξα ή αραβικά κόμματα, καθώς και τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας με το Λικούντ. Την τελευταία επιλογή προκρίνει ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς και αντιτίθεται σε ανεξάρτητη έρευνα για τις αποτυχίες ασφαλείας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ηγέτης της Ενοποιημένης Λίστας, δήλωσε ότι «είναι καιρός να απομακρύνουμε τον Νετανιάχου». Ο πρώην επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ χαρακτήρισε την πρόταση του Νετανιάχου «χονδροειδή εξαπάτηση». Ο Άιζενκοτ έχει προειδοποιήσει ότι, αν οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρήσουν, θα σχηματίσει μειοψηφική «κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης».

Πηγή: ΚΥΠΕ