Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι με στόχο το Ριάντ. Ο συνασπισμός υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουσή της με τους αντάρτες.
Σαουδική Αραβία: Καταρρίφθηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι με στόχο το Ριάντ
Ο στρατιωτικός συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την πρωτεύουσα, ενώ έκανε λόγο και για την καταστροφή άλλων δύο πυραύλων.
«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι εναντίον του Ριάντ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο αλ Μάλικι είχε αναφέρει ότι ο συνασπισμός διεξήγαγε επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον θέσεων που χρησιμοποιούν οι Χούθι για να εξαπολύουν επιθέσεις και να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.
Ο εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι καταστράφηκαν άλλοι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι προς το ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Διευκρίνισε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πτώση συντριμμιών.
Από την πλευρά τους, οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι τις τελευταίες 48 ώρες επιτέθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ, στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Τζαζάν και σε δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας στη νότια Σαουδική Αραβία.
Οι ισχυρισμοί αυτοί συνιστούν περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων των φιλοϊρανών μαχητών κατά σαουδαραβικών υποδομών, ιδίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, εν μέσω αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών μεταξύ του υεμενίτικου κινήματος και του σουνιτικού βασιλείου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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