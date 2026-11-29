Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, 542 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν την περασμένη νύχτα προς την περιφέρεια της πρωτεύουσας. Σε ανάρτησή του στο Telegram ανέφερε ότι τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα σε μεγάλη απόσταση, ενώ 105 καταρρίφθηκαν στα περίχωρα της Μόσχας.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανακοίνωσε περιορισμούς στη δημοσίευση λεπτομερειών για τις συνέπειες των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών σε κρίσιμες υποδομές. Διάταγμα που εξέδωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίνει εντολή στην κυβέρνηση να «λάβει επείγοντα μέτρα για να απαγορεύσει στα μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες καταστροφών και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, και οι δύο χώρες έχουν εφαρμόσει σε κάποιο βαθμό στρατιωτική λογοκρισία. Η Ουκρανία έχει ζητήσει από τα μέσα να μην δημοσιεύουν στοιχεία για ζημιές ή για τις τοποθεσίες ρωσικών επιδρομών, ενώ στη Ρωσία απαγορεύεται, για παράδειγμα, να χαρακτηρίζεται η επίθεση στην Ουκρανία «εισβολή». Την περασμένη εβδομάδα, Ρώσοι βουλευτές πρότειναν νομοσχέδια που θα «απαγορεύουν την ανεξάρτητη ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιογραφική κάλυψη σχετικά με τις συνέπειες ουκρανικών επιθέσεων», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών.

Το διάταγμα του Ζελένσκι προβλέπει επίσης την απαγόρευση δημοσίευσης πληροφοριών για την κατασκευή και την κατάσταση των «δομών προστασίας» γύρω από στρατηγικές τοποθεσίες. Το μέτρο είχε προταθεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο μήνα. Ο προεδρικός σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν αναγνώρισε ότι η εφαρμογή του θα είναι «περίπλοκη, επειδή ένα σημαντικό μέρος αυτών των αναρτήσεων προέρχεται από ανώνυμα κανάλια στο Telegram».

Ενόψει του χειμώνα, η Ρωσία έχει εξαπολύσει πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων γεφυρών στο Κίεβο. Τα πλήγματα έχουν προκαλέσει διαταραχές στην παροχή θέρμανσης, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Οι Ουκρανοί φοβούνται ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος από τα σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ