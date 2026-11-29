Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστοι φέρονται να τοποθέτησαν σωρό από ρούχα μπροστά στην πόρτα του κτηρίου και να έβαλαν φωτιά. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε προτού επεκταθεί, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτηρίου.

Ο αντιδήμαρχος Λυμπιών, Παντελής Ξυνιστέρης, προχώρησε σε σχετική καταγγελία στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Το περιστατικό γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου ο ίδιος ο αντιδήμαρχος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας δημόσια τον Κωνσταντή Κουλουρούδια για την άμεση παρέμβασή του.

«Απόπειρα εμπρησμού πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Λυμπιών πριν 20 λεπτά. Ευχαριστίες στον Κωνσταντή Κουλουρούδια που έσβησε τη φωτιά πριν εξαπλωθεί. Να τους χαιρόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά, δημοσιεύοντας και φωτογραφία από το σημείο.

Είχαν προηγηθεί απειλές κατά του αντιδημάρχου

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο Παντελής Ξυνιστέρης είχε βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, οι οποίοι ανέγραψαν σε τοίχους των Λυμπιών υβριστικά συνθήματα, απειλές κατά της ζωής του, καθώς και συνθήματα υπέρ της ΕΟΚΑ Β΄.

Η στοχοποίηση του αντιδημάρχου είχε συνδεθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, με τη στάση του απέναντι στη σχεδιαζόμενη διάνοιξη του οδοφράγματος Λυμπιών–Λουρουτζίνας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά πόσον η απόπειρα εμπρησμού συνδέεται με τις προηγούμενες απειλές εναντίον του.