Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τα φαινόμενα την Κυριακή θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις τοπικά πυκνές θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στο Ιόνιο έως 8 και στο Αιγαίο έως 9 με 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 8 με 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα έως 14 με 17 και στα νότια έως 18 με 21 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα βόρεια τις πρωινές κ και βραδινές ώρες.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένεται να φθάσουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα πρωινά δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Στο μεταξύ, στα λευκά έχει ντυθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες η Δυτική Μακεδονία, καθώς χιονοπτώσεις σημειώνονται και στους τέσσερις νομούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα, αυξημένη προσοχή απαιτείται στις ορεινές διαδρομές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με την πρόγνωση για σήμερα, το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και βαθμιαία της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου.

Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 9 μποφόρ και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο, θα συνοδεύουν την κακοκαιρία, ενώ τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν την Κρήτη, ενώ οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Πηγή: ΚΥΠΕ