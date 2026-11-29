Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία, παρά το προβάδισμα που καταγράφει στις περισσότερες δημοσκοπήσεις το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό.

Κομβικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης ενδέχεται να διαδραματίσει το ακροδεξιό Vox. Ενδεχόμενη συμμετοχή του σε κυβερνητικό συνασπισμό θα σηματοδοτούσε την πρώτη παρουσία ακροδεξιού κόμματος στην κυβέρνηση της Ισπανίας μετά το τέλος της δικτατορίας του Φράνκο το 1975.

Το στοίχημα του Σάντσεθ

Έπειτα από περισσότερα από οκτώ χρόνια στην πρωθυπουργία, ο 54χρονος Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές, καθώς αντιμετώπιζε αυξανόμενες δυσκολίες στην προώθηση των μεταρρυθμίσεών του μέσα από ένα κατακερματισμένο Κοινοβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας έδωσε έμφαση στις επιδόσεις της ισπανικής οικονομίας και στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του, προειδοποιώντας για οπισθοδρόμηση σε περίπτωση επιστροφής της δεξιάς στην εξουσία.

Ωστόσο, η στεγαστική κρίση, οι δικαστικές έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς που αγγίζουν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του και οι αντιδράσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς μετά από δύο σιδηροδρομικές τραγωδίες έχουν ασκήσει σημαντική πίεση στην κυβέρνησή του.

Η δεύτερη ευκαιρία του Φεϊχό και ο ρόλος του Vox

Ο 65χρονος επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, διεκδικεί εκ νέου την πρωθυπουργία, μετά την αποτυχία του να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη το 2023, παρά την πρωτιά του κόμματός του στις τότε εκλογές.

Ο Σάντσεθ είχε καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία, εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των Καταλανών εθνικιστών του Junts.

Αυτή τη φορά, η κοινοβουλευτική δύναμη του Vox υπό τον Σαντιάγο Αμπασκάλ ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για τη συγκρότηση κυβερνητικής πλειοψηφίας.

«Αυτή τη φορά, ναι! Θα τα καταφέρουμε! Όχι απλώς να κερδίσουμε, αλλά και να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο Φεϊχό κατά την τελευταία προεκλογική του συγκέντρωση στη Σεβίλλη.

Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και η στεγαστική κρίση

Η μετανάστευση αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, στον απόηχο της αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς τη Θέουτα και τα Κανάρια Νησιά.

Το Vox υποστηρίζει την υιοθέτηση αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής, την κατάργηση σειράς νομοθεσιών για την ισότητα και την επιστροφή αρμοδιοτήτων από τις περιφέρειες στην κεντρική διοίκηση.

Το κόμμα του Αμπασκάλ συνδέει τη μετανάστευση με τη στεγαστική κρίση, την ανασφάλεια και την πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αντίθετα, ο Σάντσεθ υπογραμμίζει τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της δημογραφικής γήρανσης. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης, περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στη χώρα από το 2022 καλύπτονται από μετανάστες.

Το βλέμμα της Ευρώπης στην Ισπανία

Η εκλογική αναμέτρηση έχει ευρύτερη ευρωπαϊκή σημασία, καθώς πραγματοποιείται ενόψει σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων στη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία.

Ο Σάντσεθ βρίσκεται στο τιμόνι μιας από τις λίγες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες που κυβερνώνται από την κεντροαριστερά, έχοντας διαφοροποιηθεί από άλλους δυτικούς ηγέτες σε ζητήματα όπως το Παλαιστινιακό και οι σχέσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ.