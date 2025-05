Ενεργός στα social media ο νέος πάπας: Τι έγραφε για τον Τζει Ντι Βανς

Ενεργός στα social media είναι ο νέος πάπας Λέων και μάλιστα σε παλιότερες αναρτήσεις του είχε ασκήσει κριτική στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

«Ο Βανς κάνει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να αξιολογούμε την αγάπη μας για τους άλλους», έγραφε σε μία από τις αναρτήσεις του στο Χ.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline