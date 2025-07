Αξιωματούχοι του Τραμπ στοχοποίησαν φιλοπαλαιστίνιους ακαδημαϊκούς μέσω ιστοσελίδας για την απέλασή τους

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, τα αποσφραγισμένα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, στην προσπάθεια ανάκλησης των θεωρήσεων διαμονής (visa) φιλοπαλαιστίνιων πανεπιστημιακών.

Νέα Υόρκη – 10 Μαρτίου 2025:

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο Foley Square ζητώντας την απελευθέρωση του Μαχμούντ Χαλίλ, αποφοίτου του Columbia University και Παλαιστίνιου ακτιβιστή, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο. Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά την απέλασή του μέχρι το συνέδριο της Τετάρτης.

Δικαστής στη Βοστώνη θα αποφασίσει αν η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος στοχοποιώντας ακαδημαϊκούς βάσει των πολιτικών τους απόψεων και εκφράσεων.

Σύμφωνα με αποσφραγισμένα δικαστικά έγγραφα και καταθέσεις μαρτύρων, η κυβέρνηση Τραμπ στηρίχθηκε σε ανώνυμη φιλοϊσραηλινή ιστοσελίδα που κατηγορείται για πρακτικές "doxxing", προκειμένου να εντοπίσει φιλοπαλαιστίνιους ακαδημαϊκούς προς απέλαση.

Για να ενισχυθεί η εκστρατεία απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συγκρότησε ειδική ομάδα αναλυτών πληροφοριών («tiger team») που συνέταξε φακέλους για περίπου 100 ξένους φοιτητές και καθηγητές με φιλοπαλαιστινιακή δράση.

Περισσότεροι από 75 εξ αυτών ταυτοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας Canary Mission, σύμφωνα με καταθέσεις που δόθηκαν στη δίκη.

Ομοσπονδιακός δικαστής δημοσιοποίησε τις καταθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εκατοντάδες σελίδες ένορκης μαρτυρίας από κυβερνητικούς αξιωματούχους σχετικά με την εκστρατεία απέλασης. Κατά την ακροαματική διαδικασία, αρκετοί εξ αυτών ανέβηκαν στο εδώλιο.

Η Canary Mission δήλωσε στο Politico ότι δεν είχε «καμία επαφή με αυτήν ή την προηγούμενη κυβέρνηση».

Οι επικεφαλής του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Απόρρητη συνεργασία με ιστότοπους καταγραφής ακτιβιστών

Οι ακτιβιστές και οι δικηγόροι υποστήριζαν εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε δεδομένα από το Canary Mission για να ανακαλέσει θεωρήσεις. Τα νέα έγγραφα επιβεβαιώνουν για πρώτη φορά το εύρος της εξάρτησης από τον ιστότοπο αυτό.

Ο Πίτερ Χατς, αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, παραδέχθηκε πως η πλειονότητα των ονομάτων προήλθε από το Canary Mission, τονίζοντας πάντως ότι όλα επαληθεύονταν ανεξάρτητα.

Το Canary Mission στοχοποιεί άτομα και ομάδες που θεωρεί αντισημιτικές ή αντι-ισραηλινές, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και δημόσια δεδομένα τους. Οι επικριτές το κατηγορούν για «μακαρθικές» μεθόδους και χρήση αδύναμων ή αβάσιμων στοιχείων.

Ο ρόλος του Στίβεν Μίλερ και του Μάρκο Ρούμπιο

Τα έγγραφα δείχνουν και τον βαθμό εμπλοκής του Στίβεν Μίλερ, στενού συμβούλου του Τραμπ, στην προσπάθεια απέλασης φιλοπαλαιστίνιων ακαδημαϊκών. Ο Τζον Άρμστρονγκ, υπηρεσιακός επικεφαλής Προξενικών Υποθέσεων, κατέθεσε ότι είχε «τουλάχιστον δώδεκα» επαφές με τον Λευκό Οίκο για το θέμα, και ότι ο Μίλερ συμμετείχε σε εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει δώσει οδηγίες για το πώς ορίζεται ο αντισημιτισμός στο πλαίσιο ακτιβιστικής δράσης. Παρ' όλα αυτά, φράσεις όπως «From the river to the sea, Palestine will be free» έχουν θεωρηθεί αιτίες για απόρριψη visa.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επικαλέστηκε σπάνια νομική πρόβλεψη περί εξωτερικής πολιτικής για να επιχειρήσει την απέλαση ακαδημαϊκών, περιλαμβανομένων των Μαχμούντ Χαλίλ και Ρουμέσια Όζτουρκ.

Η υπόθεση και η δίκη

Η δίκη προέκυψε από αγωγή των Αμερικανών Πανεπιστημιακών Καθηγητών και της Ένωσης Μελετών Μέσης Ανατολής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ιδεολογικές απελάσεις που παραβιάζουν την Πρώτη Τροπολογία.

Ο δικαστής Ουίλιαμ Γιανγκ εξετάζει εάν η κυβέρνηση παραβίασε το δικαίωμα της ελευθερίας λόγου. Ήδη, τα δικαστήρια έχουν μπλοκάρει προσωρινά τις απελάσεις Χαλίλ, Όζτουρκ και άλλων.

Καθηγητές κατέθεσαν ότι η πολιτική της κυβέρνησης είχε ψυχολογικό και επαγγελματικό αντίκτυπο. Ο Γερμανός καθηγητής φιλοσοφίας του Χάρβαρντ, Μπέρναρντ Νίκελ, δήλωσε ότι σταμάτησε να συμμετέχει σε διαδηλώσεις, να υπογράφει δημόσιες επιστολές και να ταξιδεύει, από φόβο για ενδεχόμενη απέλαση.

Επιπλέον αποκαλύψεις

Η ομάδα «Betar US» φέρεται επίσης να παρείχε λίστες με ακτιβιστές προς απέλαση. Το Anti-Defamation League την έχει χαρακτηρίσει εξτρεμιστική και ισλαμοφοβική.

Η Canary Mission υπολογίζεται ότι έχει καταγεγραμμένους πάνω από 5.000 ακτιβιστές.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι στοιχεία από την ιστοσελίδα δεν θεωρούνται από μόνα τους αποδεικτικά, αλλά εξετάζονται.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αξιωματούχων και ακαδημαϊκών, ενώ ο δικαστής καλείται να αποφασίσει κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση στοχοποίησε άτομα με κριτήριο την πολιτική τους δράση, παραβιάζοντας συνταγματικά δικαιώματα.

Πηγή: Politico