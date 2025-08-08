Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο Tραμπ ανήγγειλε «ιστορική σύνοδο ειρήνης» Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας στην Ουάσιγκτον

Ο Aμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε χθες Πέμπτη πως σήμερα θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον «ιστορική σύνοδος ειρήνης» με τη συμμετοχή του ιδίου, των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας — δυο πρώην σοβιετικών δημοκρατικών σε σύγκρουση επί δεκαετίες για την κυριαρχία σε διεκδικούμενα εδάφη.

«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον 'Τραμπ'», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.

Εξήγησε ότι θα φιλοξενήσει «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον Αζέρο Πρόεδρο, Ιλχάμ Αλίγιεφ, και τον Aρμένιο Πρωθυπουργό, Νικόλ Πασινιάν, στον Λευκό Οίκο.

