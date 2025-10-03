Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ - «Η Χαμάς πρέπει να διαλέξει μεταξύ του κακού και του χειρότερου»

Με το τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου την Γάζα να βαίνει στη εκπνοή του πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις στους κόλπους της οργάνωσης με την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Κατάρ που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή να ασκούν πιέσεις για μία θετική απάντηση από την παλαιστιανική οργάνωση.

Ωστόσο, παρά τις πιέσεις υπάρχουν όροι τους οποίους η οργάνωση θα είναι δύσκολο να αποδεχθεί καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ίδια της την ύπαρξη και το πιο πιθανό είναι ότι θα ζητήσει τροποποιήσεις στο σχέδιο όπως έκανε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Ο πιο σημαντικός είναι ο όρος για τον αφοπλισμό της και ο οποίος προκαλεί διχόνοια μεταξύ των ηγετικών στελεχών της που βρίσκονται διασκορπισμένα σε Κωνσταντινούπολη, Ντόχα και τη Γάζα.

Η παράδοση όλων των όπλων θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτή από την Χαμάς, ειδικά χωρίς καμία πολιτική διαδικασία ή ουσιαστική πρόοδο προς μια λύση δύο κρατών σύμφωνα με αναλυτές όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι ηγέτες της Χαμάς θέλουν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας» και εγγυήσεις ότι δεν θα γίνουν απόπειρες δολοφονίας εντός ή εκτός της επικράτειας.

«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μέσα στο κίνημα. Η ομάδα στη Ντόχα τείνει να είναι πιο ρεαλιστική, ειδικά σε σύγκριση με τη στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα», είπε ο Χιου Λόβατ, ανώτερος συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

«Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο στερείται λεπτομερειών. Αλλά τότε οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλήρη και τελική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανώς τους Ευρωπαίους», πρόθεσε ο ίδιος.

Ο Μαιμάρ Αμπουσάντα πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα με έδρα το Κάιρο, είπε ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να «διαλέξει μεταξύ του κακού και του χειρότερου».

«Αν πουν "όχι", όπως έχει ξεκαθαρίσει ο Τραμπ, αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειάζεται για να το τελειώσει. Θα πουν "ναι", αλλά χρειαζόμαστε αυτό και αυτό», πρόσθεσε ο Αμπουσάντα.

«Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του είναι άλλη μια καταστροφή, υπάρχουν μόνο πικρές επιλογές εδώ, αλλά το σχέδιο είναι ένα σχέδιο Νετανιάχου που διατυπώθηκε από τον Τραμπ», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που έχει γνώση των συζητήσεων της Χαμάς με άλλες οργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» από την Τρίτη (30/9) για να απαντήσει η Χαμάς στο σχέδιό του 20 σημείων, το οποίο στοχεύει να κλείσει τον διετές πόλεμο στη Γάζα και να επιτρέψει μια φαινομενικά αόριστη διεθνή διοίκηση της κατεστραμμένης περιοχής ή «να πληρώσει στην κόλαση».

Η πρόταση του Τραμπ απαιτεί από τους μαχητές της Χαμάς να απελευθερώσουν όλους τους Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτεί επίσης από το Ισραήλ να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, κάτι που η Χαμάς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ως σημαντική νίκη.

Μια άλλη σημαντική ανησυχία για τη Χαμάς είναι η αόριστη υπόσχεση για αποχωρήσεις του Ισραήλ. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές λένε ότι οι διαιρέσεις εντός της Χαμάς είναι συχνά υπερβολικές.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματικός διχασμός μεταξύ της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της εξωτερικής ηγεσίας. Όλοι συμφωνούν ότι αντιτίθενται στον αφοπλισμό επειδή ο ένοπλος αγώνας είναι μια τόσο βαθιά αρχή στη φύση και την ταυτότητά τους», δήλωσε ο Μάικλ Μιλστάιν ειδικός στη Χαμάς στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το 90% των διοικητών της Χαμάς είχαν σκοτωθεί, το 97% των πυραύλων της καταστράφηκαν ή εκτοξεύτηκαν, αλλά μόνο το 40% του εκτεταμένου δικτύου σηράγγων της ομάδας είχε καταστραφεί.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Δραστηριοποιείται σε περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι η Χαμάς έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά, αλλά δεν μπορείς να διαγράψεις εντελώς τη Χαμάς. Έχουν μεταμορφωθεί και έχουν επιβιώσει», καταλήγει ο Μιλστάιν.

Τι λένε οι κάτοικοι της Γάζας

Ενδιαφέρον έχει η γνώμη των Παλαιστίνιων που παραμένουν στη Γάζα. «Η Χαμάς πρέπει να πει ναι σε αυτήν την προσφορά – έχουμε ήδη περάσει από την κόλαση», είπε ο Μαχμούντ Μπολμπόλ, 43 ετών, ένας εργάτης οικοδομών που παρέμεινε στην πόλη της Γάζας με τα έξι παιδιά του στο κατεστραμμένο κέλυφος του σπιτιού τους καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ο ίδιος και οι γείτονές του δεν είχαν μιλήσει σχεδόν για τίποτα εκτός από την πρόταση κατάπαυσης του πυρός. Εάν η Χαμάς το απορρίψει, είπε, η οικογένειά του θα εγκατέλειπε τελικά την πόλη της Γάζας και θα κατευθυνόταν προς αυτό που ήλπιζε ότι θα ήταν η σχετική ασφάλεια στο νότο του θύλακα.

«Η Χαμάς πρέπει να καταλάβει: Φτάνει πια», είπε ο Μπολμπολ. Οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας δεν είναι μέλη της ομάδας, πρόσθεσε, «άρα γιατί να μας σύρετε σε αυτό;»

«Πεθαίνουμε για το τίποτα και κανείς δεν νοιάζεται για εμάς», λέει η 30χρονη Νασαγιέμ Μουκάτ, η οποία διέφυγε στο νότιο τμήμα του θύλακα με τη μικρή της κόρη. «Η Χαμάς πρέπει να σκεφτεί περισσότερο εμάς και όσα ζήσαμε», προσθέτει.

Ο 57χρονος Αμντεχαλίμ Αουάντ, ο οποίος διαχειρίζεται ένα αρτοποιείο στο Ντέιρ Αλ Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα, είπε ότι θα δεχόταν σχεδόν «οποιοδήποτε τίμημα» για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά είπε ότι δεν πιστεύει ότι η Χαμάς θα μπορούσε να πει το ίδιο πράγμα.

«Δεν τους νοιάζει τι σκέφτονται οι άνθρωποι ή η κοινή γνώμη», τόνισε ακόμη. «Αν τους ένοιαζε αυτό, δεν θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση», υπογράμμισε.

Στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, ο 35χρονος Μαχμούντ Αμπού Ματάρ είπε ότι ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αναγκάσουν τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία και στη συνέχεια να κάνουν τόσο την ένοπλη ομάδα όσο και το Ισραήλ να τηρήσουν όλους τους όρους της.

«Η επιθυμία μου είναι ο Τραμπ να το επιβάλει ως πραγματικότητα και στις δύο πλευρές, άμεσα, χωρίς να δίνει επιλογή», ​​είπε ο Ματάρ ο οποίος ήταν κάποτε λογιστής στην πόλη της Γάζας.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι μάχες τον ανάγκασαν να μετακινηθεί στη βόρεια Γάζα 10 φορές με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν κατέφυγαν προς τα νότια για πρώτη φορά.

Είπε ότι ήταν αηδιασμένος με τους διαπραγματευτές σε μακρινές αίθουσες συνεδριάσεων που έμοιαζαν να ελέγχουν τη μοίρα της οικογένειάς του.

«Αυτοί που διαπραγματεύονται για λογαριασμό μου κάθονται σε κλιματιζόμενα δωμάτια», είπε. «Δεν είναι αυτοί που ζουν στην άμμο, περπατούν μισή ώρα για να φέρουν νερό ή ψάχνουν για ένα σακουλάκι αλεύρι και σκοτώνονται», καταλήγει.

