Ευρωπαϊκή απάντηση στο σχέδιο Πούτιν: Τι προβλέπει ο «οδικός χάρτης» για ειρήνη στην Ουκρανία

Απορρίπτουν το σχέδιο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρήνευση στην Ουκρανία με αντάλλαγμα εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal παρουσίασαν το δικό τους «οδικό χάρτη» σε συνάντηση με έμπιστα πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ αλλά και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς στο Λονδίνο, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης στην Αλάσκα.

Οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στις 15 Αυγούστου, με στόχο να τεθούν επί τάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον απεσταλμένο του Τραμπ στη Μόσχα Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έφτασε στη Μόσχα στις 6 Αυγούστου, ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο πλήρους κατάπαυσης του πυρός σε περίπτωση που το Κίεβο απέσυρε τις στρατιωτικές του δυνάμεις και παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσώνας αλλά και της Κριμαίας, που άλλωστε είχε προσαρτηθεί το 2014.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε το Σάββατο (9/8) ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραχωρηθούν ουκρανικά εδάφη για να λήξει ο πόλεμος.

Την ίδια ημέρα, ξεκίνησε διπλωματικό… σπρίντ στη Γηραιά Ήπειρο, με τους Ευρωπαίους να ξεκινούν συζητήσεις για να αναζητήσουν μια αποδεκτή λύση για τον τερματισμό του πολέμου.

Κοινή «κόκκινη γραμμή» με Ευρωπαίων - Κιέβου

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συζητήσεων, δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η Ευρώπη σκοπεύει να τραβήξει κοινή «κόκκινη γραμμή» με το Κίεβο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται καμία διαπραγμάτευση χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια τριμερής συνάντηση του ίδιου με τους Πούτιν και Ζελένσκι μετά το τετ α τετ στην Αλάσκα, κάτι που όμως έχει αποκλείσει ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος -τουλάχιστον προσώρας.

Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων, που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον απεσταλμένο στη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ, ζητά επίσης να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν γίνουν άλλα βήματα.

Ξεκαθαρίζει, επίσης, πως ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο με «αμοιβαίο χαρακτήρα».

Ανησυχία στην Ευρώπη

Οι New York Times, επικαλούμενοι δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, γραφουν ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι οι Τραμπ και Πούτιν θα συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου, το οποίο στη συνέχεια θα επιβληθεί στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι Μόσχα και Κίεβο θα πρέπει να ανταλλάξουν εδάφη.

«Μιλάμε για εδάφη για τα οποία γίνεται πόλεμος τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το κοιτάμε αυτό, κοιτάμε να πάρουμε κάποια πίσω» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «Θα πάρουμε κάποια πίσω, θα ανταλλάξουμε κάποια άλλα. Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών».

Ευρωπαίος αξιωματούχος φέρεται να χαρακτήρισε την πρόταση του Πούτιν «πολύ χειρότερη από αυτή που παρουσίασε ο Τραμπ».

Άλλος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το σχέδιο που συζητείται μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας «δίνει στον Πούτιν όλα όσα θέλει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα για την Ουκρανία».

Μπαράζ επαφών Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι, που δεν έδωσε το παρών στις χτεσινές συζητήσεις στο Λονδίνο, προχώρησε σε μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας, της Δανίας και της Εσθονίας, αναζητώντας στήριξη και μια κοινή απάντηση στο ρωσικό σχέδιο.

Σε ανάρτησή του στο X, πρώην Twitter, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως «το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς, που πολεμούν για την ελευθερία και την ασφάλειά τους για πάνω από τρία χρόνια… Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να είναι μέρος της λύσης, καθώς αφορά την ασφάλειά τους».

I have just spoken again with President Zelensky, as well as with Chancellor Merz and Prime Minister Starmer.



We remain determined to support Ukraine, working in a spirit of unity and building on the work undertaken within the framework of the Coalition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλυψε παράλληλα ότι είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ.

Στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία τόνιζαν ότι «μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει ενεργή διπλωματία, υποστήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία» μπορεί να φέρει επιτυχία στις προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να χαραχθεί χωρίς την Ουκρανία», πρόσθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους στην «αρχή σύμφωνα με την οποία τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας» και διευκρινίζοντας ότι η «γραμμή επαφής (η γραμμή του μετώπου) πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων».

Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Άλεξ Στουμπ.

Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα δεν θα έχει ιδιαίτερο βάρος, χωρίς τη συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων ηγετών.

Το Κίεβο και η Μόσχα έχουν πραγματοποιήσει τρεις γύρους διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός.

Και οι τρεις κατέληξαν σε «ναυάγιο».

Το «παράθυρο» για πρόσκληση Ζελένσκι στην Αλάσκα

Το CNNi, που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, γράφει πως ο Τραμπ παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο «τριμερούς συνάντησης και με τους δύο ηγέτες» ωστόσο αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται «η διμερής συνάντηση που γίνεται κατόπιν αιτήματος του Βλαντιμίρ Πούτιν».

Με τη σειρά του, το αμερικανικό δίκτυο NBC News μεταδίδει πληροφορίες που αναφέρουν ότι στην αμερικανική προεδρία συζητείται το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο Ζελένσκι στην Αλάσκα.

Το CBS μετέδωσε σε ρεπορτάζ του ότι ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να πείσει τους Ευρωπαίους εταίρους να αποδεχτούν συμφωνία που προβλέπει την παραχώρηση ολόκληρης της επαρχίας του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία στη Ρωσία αλλά και τη διατήρηση του ελέγχου της χερσονήσου της Κριμαίας.

Πηγή: cnn.gr