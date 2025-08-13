Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα – Χαμηλές προσδοκίες αλλά υψηλοί συμβολισμοί

Στην Αλάσκα και στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ την Παρασκευή (15/8) είναι στραμμένο το βλέμμα όλου το πλανήτη, ωστόσο ο Λευκός Οίκος κατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για τη συνάντηση, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «πάει για να ακούσει» τους όρους που θέτει ο Πούτιν για ειρήνευση στην Ουκρανία.

Ακόμα και την ύστατη ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός Πρόεδρος επανέλαβαν τις θέσεις τους στον Ντόναλντ Τράμπ ενόψει των συνομιλιών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην τηλεδιάσκεψη που είχαν με την αμερικανική ηγεσία πίεσαν να διεκδικήσει μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε τις προσπάθειές τους, κάνοντας λόγο για σπουδαίους ανθρώπους, αλλά ο Λευκός Οίκος είχε σπεύσει να υποβαθμίσει εκ νέου τις προσδοκίες για τη συνάντηση της Παρασκευής.

«Πιστεύω πως ο πρόεδρος (Τραμπ) πάει για να ακούσει (τον Πούτιν). Κοιτάξτε, μόνο μια από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρούσα. Ως εκ τούτου είναι μία ευκαιρία για τον Πρόεδρο να πάει και να σχηματίσει και πάλι μία εμπεριστατωμένη και καλύτερη άποψη για το πώς θα μπορούσαμε, όπως ευελπιστούμε, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

O Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, πάντως, πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα καταστήσει σαφές ότι χωρίς συμφωνία η Ρωσία ρισκάρει περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της.

«Θα καταστήσει σαφές στον πρόεδρο Πούτιν ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι…Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μας ακολουθήσουν σε αυτές τις κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να επιβάλλουν αυτές τις δευτερογενείς κυρώσεις», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Σκοτ Μπέσεντ.

Καθώς ο ρωσικός στρατός σημείωσε την μεγαλύτερη 24ωρη προέλαση εδώ και ένα χρόνο στην ανατολική Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το Βερολίνο όπου βρίσκεται, επανέλαβε ότι είναι ήδη νίκη για τη Ρωσία η άρση της διπλωματικής απομόνωσής της, και προειδοποίησε εκ νέου πως μοναδική επιδίωξη του Ρώσου προέδρου είναι να εξαπατήσει τη δύση.

Η Μόσχα ξεκαθάρισε πως οι θέσεις της για την Ουκρανία παραμένουν κρίνοντας τις διαβουλεύσεις που ζητά η Ευρώπη πριν τη συνάντηση Τράμπ – Πούτιν άνευ σημασίας.

«Οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν φραστικά τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Στην πραγματικότητα, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση τις σαμποτάρει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Αλεξέι Φαντέγιεφ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Kιμ Γιονγκ Ουν για τη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τράμπ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας ο Ρώσος πρόεδρος τον ευχαρίστησε για την βοήθεια που του προσέφερε στον πόλεμο στην Ουκρανία επαινώντας τον ηρωισμό των Βορειο-Κορεατών στρατιωτών κατά την απελευθέρωση του Κουρσκ. Την περιφέρεια της δυτικής Ρωσίας στην οποία είχαν εισβάλει οι Ουκρανικές δυνάμεις ακριβώς πριν ένα χρόνο.

Σε στρατιωτική βάση στο Άνκορατζ η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Στην απομονωμένη αμερικανική βάση Έλμερντορφ-Ρίτσαρντσον στο Άνκορατζ, που κατά τον Ψυχρό πόλεμο ήταν πολύτιμη για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Σοβιετικής Ένωσης, θα φιλοξενηθεί η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Αναλυτές ήδη προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις για το πού θα καταλήξουν οι συζητήσεις τους για την Ουκρανία. Για αρχή συμφωνούν ότι θα καθίσουν αντικριστά δύο άνδρες με ισχυρή προσωπικότητα.

«Η ειρωνεία είναι πως ο Τραμπ δεν έχει καμία ιδέα από ιστορία, κι όμως εφαρμόζει την θεωρία του «Μεγάλου Ανδρός». Νιώθει πως μπορεί να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με του μεγάλους αντίπαλους και να κάνει μία συμφωνία…Ο Πούτιν μπορεί να χειριστεί το μυαλό του Τραμπ, κατανοεί πώς να “παίξει” τον Τραμπ», ανέφερε ο Πολ Μούρκραφτ, στρατιωτικός αναλυτής στο BBC.

Αλλά, όπως επισημαίνουν, το αποτέλεσμα είναι απρόβλεπτο, γιατί ο Τραμπ είναι δεξιοτέχνης στις γρήγορες συμφωνίες Τραμπ και ο Πούτιν βετεράνος στην πολιτική με προϋπηρεσία στην KGB. Συνεπώς, ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο διαπραγμάτευσης.

Πολλοί έχουν ως σημείο αναφοράς τη συνάντησή τους στο Ελσίνκι, το 2018, που στοιχειώνει ακόμα τον Τραμπ για τη δήλωση του πως εμπιστεύεται τον Πούτιν ότι η Ρωσία δεν είχε αναμιχθεί στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Όπως και τότε, έτσι και τώρα, οι δύο άνδρες θα διαπραγματευτούν απουσία συμβούλων. Και το ερώτημα είναι αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει και την έκβαση των συνομιλιών στην Αλάσκα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή τη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι περισσότερο καχύποπτος με τις προθέσεις του Ρώσου ομολόγου του.

Χαμηλές προσδοκίες αλλά υψηλοί συμβολισμοί στη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ

Στις χαμηλές προσδοκίες που διατηρεί ο Λευκός Οίκος για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, αναφέρθηκε μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤΝews, η επικεφαλής του τμήματος διεθνών ειδήσεων του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, Άννα Παπασωτηρίου.

«Η Ουάσιγκτον υποβαθμίζει τη σημασία της συνάντησης στην Αλάσκα για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες γιατί στην ουσία δεν υπάρχει στο τραπέζι καμία χειροπιαστή συμφωνία. Κι αυτό γιατί τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είναι στην ίδια σελίδα. Ο πρόεδρος Τραμπ πιέζει για ανταλλαγή εδαφών και σύμφωνα μάλιστα με τα αμερικανικά μέσα θέλει να εκχωρηθεί στην Ρωσία όλο το Ντονμπάς, ακόμη και τα εδάφη του που δεν κατέχει και βεβαίως να κρατήσει και την Κριμαία, ενώ το Κίεβο το αρνείται κατηγορηματικά και μαζί με τους Ευρωπαίους θέλει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και μετά η συζήτηση για μια ειρηνευτική συμφωνία που βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι προστατεύεται και η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι από περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα. Και απέναντι σε όλα αυτά έχουμε λοιπόν και τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος αυτό που επιδιώκει είναι το μέγιστο όφελος για τη Ρωσία και να φύγει από την Αλάσκα με μια συμφωνία η οποία θα παρουσιαστεί σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους ως τετελεσμένο γεγονός», ανέφερε αρχικά.

Αναφερόμενη στους συμβολισμούς που έχει η αμερικανική βάση Έλμερντορφ-Ρίτσαρντσον στο Άνκορατζ τόνισε πως ο «πρώτος συμβολισμός είναι ότι προβάλλει ουσιαστικά την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε μια γεωπολιτική περιοχή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε βεβαίως και το γεγονός ότι τον συμβολισμό αυτής της πρώτης παρουσίας του Ρώσου προέδρου στην Αλάσκα, η οποία υπήρξε ρωσικό έδαφος πριν από 158 χρόνια και μάλιστα με επίσκεψη στη συγκεκριμένη βάση».

«Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που Ρώσος πρόεδρος, ο συγκεκριμένος Βλαντιμιρ Πουτιν επισκέπτεται αμερικανική στρατιωτική βάση. Θυμίζω ότι το είχε κάνει το 2003 στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου είχε συναντηθεί με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο, αλλά η βάση η συγκεκριμένη, αν μη τι άλλο, φημίζεται ως επίκεντρο διπλωματικών συναντήσεων», προσέθεσε.\

