O Τραμπ ζητά απευθείας «ειρηνευτική συμφωνία» όχι μία άμεση κατάπαυση του πυρός

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε τότε συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν», σημείωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Καθορίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι να πάμε απευθείας σε Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, οι οποίες συχνά δεν διαρκούν», υπογράμμισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει επικαλούμενο ανάρτηση του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ του Axios στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ότι ο Τραμπ δήλωσε στον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για μια εκεχειρία, αλλά για μια συνολική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πιστεύω ότι μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία είναι καλύτερη από μια εκεχειρία», δήλωσε ο Τραμπ κατά την συνομιλία, σύμφωνα τον Ραβίντ, ο οποίος επικαλέστηκε πηγή από την τηλεφωνική επικοινωνία, χωρίς να κατονομάσει το πρόσωπο αυτό, ενώ το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

Ζωτικής σημασίας η αποφασιστικότητα Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λέει η Κάλας

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «σύντομα», αλλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την εξουσία να επιβάλουν σοβαρές διαπραγματεύσεις.

«Η αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία είναι ζωτικής σημασίας... Ο Πούτιν συνεχίζει να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις και ελπίζει ότι θα τη γλιτώσει. Έφυγε από το Άνκορατζ χωρίς να αναλάβει καμία δέσμευση», ανέφερε ο Κάλλας σε ανακοίνωσή της.

«Οι ΗΠΑ έχουν την εξουσία να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

