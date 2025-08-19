Προφυλακίστηκαν ο δήμαρχος του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη και άλλα 16 άτομα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μαζί με άλλα 16 άτομα, ο δήμαρχος του Πέρα (Μπέγιογλου), Ινάν Γκιουνέι, μετά την απολογία του στις δικαστικές αρχές, σε σχέση με κατηγορίες που αφορούν «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης» και «απάτη εις βάρος δημοσίων φορέων».

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τουρκική ενημερωτική ιστοσελίδα «Kısa Dalga», συνολικά 45 άτομα που είχαν προσαχθεί στο πλαίσιο της έρευνας οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον της δικαιοσύνης. Η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση για 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου του Μπέγιογλου, Ινάν Γκιουνέι, καθώς και όπως τεθούν 24 άτομα υπό δικαστικό έλεγχο.

Μετά τις απολογίες, το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 17 εκ των κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Γκιουνέι, ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του, ο γαμπρός του, ο οδηγός και ο σωματοφύλακάς του. Μεταξύ των προφυλακισθέντων βρίσκονται και πρόσωπα που συνδέονται με τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, όπως ο οδηγός του δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου.

Για τα υπόλοιπα 24 άτομα που παραπέμφθηκαν με αίτημα δικαστικού ελέγχου, αποφασίστηκε όπως αφεθούν ελεύθερα υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Τρία ακόμη άτομα, για τα οποία είχε ζητηθεί η προφυλάκιση, αφέθηκαν τελικά ελεύθερα υπό καθεστώς δικαστικού ελέγχου.

Η απολογία του δημάρχου: «Με διώκουν γιατί δεν έδωσα δουλειά»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην απολογία του ενώπιον του δικαστή, ο κ. Γκιουνέι αρνήθηκε συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, δηλώνοντας: «Από 16 ετών είμαι μέλος μόνο μίας οργάνωσης: του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), όπου πολιτεύομαι με τιμή και περηφάνια».

Ο ίδιος απέδωσε τη δίωξή του σε εκδίκηση, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη επειδή αρνήθηκε να αναθέσει δημόσια έργα στον επιχειρηματία Αζίζ Ιχσάν Ακτάς. Όπως υποστήριξε, πρόσωπα που συνδέονταν με τον Ακτάς τον προσέγγισαν μετά την εκλογή του ασκώντας του πίεση για την ανάθεση συμβάσεων, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να του «στήνουν παγίδα» με ψευδείς κατηγορίες.

Αναφερόμενος σε άλλες κατηγορίες, ο Γκιουνέι ανέφερε πως οι περιορισμένες αναθέσεις που έκανε σε εταιρεία του γαμπρού του αφορούσαν την περίοδο της πανδημίας, όταν η αγορά αντιμετώπιζε προβλήματα, και πως η συνεργασία αυτή δεν συνεχίστηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Επίσης, πρόσθεσε πως κατά τη θητεία του σε άλλη δημόσια θέση (BELTAŞ), ο φορέας κατέγραψε σημαντικά κέρδη και όλες οι διαδικασίες ήταν νόμιμες.

Κλείνοντας την απολογία του, ο δήμαρχος του Μπέγιογλου ανέφερε: «Μια ενδεχόμενη απόφαση προφυλάκισης δεν θα τιμωρήσει μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον λαό του Μπέγιογλου που με εξέλεξε. Ζητώ να αφεθώ ελεύθερος για να συνεχίσω να επιτελώ τα καθήκοντά μου».

