ΗΠΑ: Πέντε νεκροί στο Χάρλεμ από λεγιονέλλωση - Άλλοι 14 άνθρωποι νοσηλεύονται

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και άλλοι 14 νοσηλεύονται αφού προσβλήθηκαν από λεγιονέλλωση, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες «ενοχοποιώντας» τα κλιματιστικά συστήματα για την εξάπλωση του βακτηρίου.

Συνολικά 108 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε αυτή τη συνοικία, υπογράμμισε η υπηρεσία Υγείας του δήμου, διευκρινίζοντας ότι το βακτήριο εντοπίστηκε σε ψυκτικούς πύργους.

Η λεγιονέλλωση είναι μια σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που οφείλεται σε βακτήρια του γένους λεγεωνέλλα. Το ποσοστό θνησιμότητας όσων προσβάλλονται φτάνει το 9%.

Η μόλυνση μπορεί να προέλθει από το νερό αλλά και από την εισπνοή μικροσωματιδίων νερού στην ατμόσφαιρα. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο δήμος υπενθύμισε στους ιδιοκτήτες κτιρίων ότι έχουν υποχρέωση να φροντίζουν για τη συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού ώστε το βακτήριο να μην βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί.

Η ασθένεια πήρε το όνομά της από τα πρώτα γνωστά κρούσματα που εντοπίστηκαν το 1976 σε ένα ξενοδοχείο της Φιλαδέλφειας που φιλοξενούσε το συνέδριο βετεράνων της Αμερικανικής Λεγεώνας. Τότε, είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

