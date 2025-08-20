Έφηβη Κινέζα πούλησε τον 19χρονο φίλο της για να γίνει σκλάβος σε κέντρο τηλεπικοινωνιακής απάτης

Μία έφηβη Κινέζα ηλικίας 17 ετών, πρόκειται να καθίσει στο εδώλιο κατηγορούμενη σε μία αδιανόητη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση με θύμα τον 19χρονο φίλο της.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η νεαρή κοπέλα είναι αυτή της απάτης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς η αγοροπωλησία έγινε διαδικτυακά και επειδή το αντικείμενο της εργασιακής εκμετάλλευσης θύμα της οποίας ήταν ο 19χρονος αφορούσε καταναγκαστική εργασία στο διαδίκτυο. Όπως αναφέρει η China Daily στον ιστότοπό της, η 17χρονη είναι γνωστή μόνο με το επώνυμό της, Τσου.

Η δίκη έχει αναβληθεί ήδη μία φορά, καθώς αρχικά είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Xiaoxiang Morning Herald, ενός ειδησεογραφικού πρακτορείου με έδρα την επαρχία Χουνάν.

Τον πούλησε για να γίνει σκλάβος σε κέντρο τηλεπικοινωνιακής απάτης στη Μιανμάρ

Το περιστατικό συνέβη στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου. Ο φίλος της Τσου, ένας 19χρονος με το επώνυμο Χουάνγκ, φέρεται να πουλήθηκε για 100.000 γιουάν (13.900 δολάρια), σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο νεαρός άνδρας είχε ξυρισμένο κεφάλι και ήταν κλειδωμένος σε ένα μικρό, σκοτεινό δωμάτιο για να συμμετέχει σε απάτες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθημερινά επί πολλές ώρες.

Ο Χουάνγκ ξυλοκοπούνταν άγρια αν δεν επιτύγχανε τους στόχους που του έθεταν για να διαπράττει διαδικτυακές απάτες. Οι ξυλοδαρμοί αυτοί είχαν αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας και να μειωθεί η ακοή του.

Ο νεαρός άνδρας κατάγεται από το Zhanjiang της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ. Είχε γνωριστεί με την Τσου το 2024 σε μια αίθουσα μπιλιάρδου. Οι δύο έφηβοι ανέπτυξαν στενή σχέση και τελικά αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

Λίγο αφότου έγιναν ζευγάρι, η Τσου φέρεται να άρχισε να προσπαθεί να πείσει τον φίλο της ότι η οικογένειά της είχε μια επιχείρηση στη Μιανμάρ και ότι έπρεπε να την ακολουθήσει για να εργαστεί εκεί.

Ο Χουάνγκ ταξίδεψε μαζί της στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 2 Φεβρουαρίου, χωρίς να ενημερώσει την οικογένειά του.

"Τα πράγματα άλλαξαν απότομα στα σύνορα Ταϊλάνδης-Μιανμάρ, καθώς οι άνθρωποι που ήρθαν να τον παραλάβουν ήταν οπλισμένοι και κατάσχεσαν το διαβατήριο και το τηλέφωνό του", όπως κατέθεσε η αδελφή του Χουάνγκ.

Αφού έφτασαν στα σύνορα, η Τσου ισχυρίστηκε ψευδώς ότι χρειαζόταν να παραλάβει κάποιον και άφησε τον Χουάνγκ μόνο του. Εκεί, ένοπλοι τον μετέφεραν στο κέντρο για τις διαδικτυακές και τηλεπικοινωνιακές απάτες, σε κάποια τοποθεσία στη Μιανμάρ.

Με τη βοήθεια του κινεζικού εμπορικού επιμελητηρίου στη Μιανμάρ, ο Χουάνγκ κατέφερε να επιστρέψει στην Κίνα τον Ιούνιο, αφού κατέβαλε το ποσό των 350.000 γιουάν (περίπου 42.000 ευρώ) στο κέντρο.

Επί περίπου έναν χρόνο, η Τσου κρυβόταν στην Ταϊλάνδη, συνελήφθη ωστόσο από την κινεζική αστυνομία κατά την επιστροφή της στην Κίνα.

Τι είναι τα κέντρα τηλεπικοινωνιακής απάτης: Τα χρυσωρυχεία της Μιανμάρ, σκλαβοπάζαρα για χιλιάδες απελπισμένους



Στα σύνορα της Μιανμάρ βρίσκεται η λεγόμενη "πόλη της απάτης". Είναι η πόλη Myawaddy, μια περιοχή υπό τον έλεγχο ένοπλων πολιτοφυλακών, που βρίσκεται το KK Park, ένα τεράστιο συγκρότημα αφιερωμένο στον παράνομο τζόγο και τις διαδικτυακές απάτες. Οι εγκαταστάσεις, περιτριγυρισμένες από βουνά και χωράφια καλαμποκιού, μοιάζουν με επιχειρηματική ζώνη, με δρόμους, ξενοδοχεία και διαφημιστικές πινακίδες. Στην πραγματικότητα, είναι κέντρο εξαναγκαστικής εργασίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο εσωτερικό του KK Park δεκάδες άνδρες στοιβάζονται σε μικρά δωμάτια και έχουν μόνο από μια κουβέρτα για να σκεπαστούν ξαπλώνοντας στο πάτωμα. Άλλοι κάθονται στις αυλές, με τις ταυτότητές τους κρυμμένες πίσω από τις μάσκες που φορούν.

Η καταστολή των παράνομων δραστηριοτήτων αυτών των κέντρων ξεκίνησε μετά από την απαγωγή ενός Κινέζου ηθοποιού και τη μεταφορά του σε κέντρο απάτης στη Μιανμάρ. Παρότι οι ένοπλες πολιτοφυλακές της περιοχής υποστηρίζουν ότι βοηθούν στον τερματισμό των εγκλημάτων, έχουν κατηγορηθεί για άμεση εμπλοκή στις επιχειρήσεις αυτές και οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητά τους.

Το Σώμα Συνοριοφυλακής της Μιανμάρ (BGF) θεωρείται ότι έχει μερίδιο κέρδους σε κάθε μία από αυτές τις παράνομες επιχειρήσεις. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Φεβρουάριο του 2021, η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ έχει εξαπολύσει έναν βάναυσο πόλεμο εναντίον του λαού της. Σε πολλαπλά μέτωπα, ο στρατός μάχεται ενάντια σε ομάδες αντίστασης και εδραιωμένες ένοπλες δυνάμεις εθνοτικών μειονοτήτων, που η κυβέρνηση της αντιπολίτευσης λέει ότι τώρα ελέγχουν περίπου το 60% της χώρας.

Οι διακινητές που στρατολογούν εργαζόμενους για τα κέντρα απάτης γίνονται όλο και πιο οργανωμένοι, ενώ ακόμα και μετά τις πρόσφατες επιχειρήσεις διάσωσης στη Μιαουάντι, οι στρατολογήσεις και οι παράνομες δραστηριότητες συνεχίζονται.

Πηγή: thetoc.gr