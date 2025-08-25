Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
20 νεκροί μετά από ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα- Μεταξύ τους 4 δημοσιογράφοι

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το πλήγμα, περιλαμβανομένων τεσσάρων δημοσιογράφων, ένας από τους οποίους εργαζόταν για το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενήργησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα και πως ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων διέταξε έρευνα.

Σε μια ανακοίνωση, οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν: "Οι IDF λυπούνται για τυχόν σωματική βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν θέτουν επί τούτου στο στόχαστρο δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν έτσι ώστε να περιορίσουν τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα όσο είναι δυνατό ενόσω διατηρούν την ασφάλεια των στρατιωτών των IDF".

ΚΥΠΕ

