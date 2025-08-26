Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μπαϊρού: «Το δίλημμα για τη Γαλλία είναι χάος ή ευθύνη» - Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο του ΔΝΤ

Το ζήτημα που προκύπτει όμως έχει βασικά να κάνει με τις αντιδράσεις που έχει φέρει η πρόταση για περικοπές σε όλους τους βασικούς τομείς, περικοπές που ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε κρίσιμο πολιτικό σταυροδρόμι βρίσκεται για ακόμη μια φορά η Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού έθεσε με δημόσιες δηλώσεις του το διακύβευμα για την χώρα: «Η επιλογή σήμερα είναι χάος ή ευθύνη».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός σε ομιλία του σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γαλλίας, τη CFDT, επικαλέστηκε τα μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας του, σύμφωνα με τα οποία γιγαντώνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα και σε μερικά χρόνια θα βρίσκεται με την «πλάτη» στον τοίχο.

«Ο γαλλικός λαός έχει 13 ημέρες για να αποφασίσει αν θα σταθεί στο πλευρό του χάους ή στο πλευρό της συνείδησης και της ευθύνης», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ερίκ Λομπάρ, προχώρησε σε μία δραματική προειδοποίηση ότι η χώρα ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγει στο ΔΝΤ προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του δημοσίου χρέου.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Λομπάρ, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «σίγουρα δεν έχει παραιτηθεί» μπροστά στο ενδεχόμενο ήττας στην ψηφοφορία εμπιστοσύνης. Ωστόσο προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος να παρέμβει το ΔΝΤ σε περίπτωση κατάρρευσης της κυβέρνησης τον επόμενο μήνα.

«Αυτός είναι ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας… [ότι] η χρηματοοικονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί, κάτι που θέλουμε και πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει», δήλωσε στο ραδιόφωνο France Inter.

Λίγο αργότερα ωστόσο, με ανάρτησή του, προσπάθησε να είναι καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας πως η Γαλλία «δεν απειλείται επί του παρόντος με καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό».

Μπαϊρού: «Είμαι ανοιχτός σε προτάσεις»

Ο Μπαϊρού μετά από μήνες αναβολών από την πλευρά του Μεγάρου των Ιλισίων ανέλαβε τα ηνία της χώρας και κατάφερε να σχηματίσει Κυβέρνηση μειοψηφίας στη Γαλλία, σήμερα όμως βρίσκεται ξεκάθαρα μπροστά στο πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να μην λάβει στις 8 Σεπτεμβρίου ψήφο εμπιστοσύνης από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Αν κάτι τέτοιο τελικά γίνει τότε θα είναι ο τρίτος Πρωθυπουργός της Γαλλίας που θα αποχωρήσει σε διάστημα ενός έτους.

Το ζήτημα που προκύπτει όμως έχει βασικά να κάνει με τις αντιδράσεις που έχει φέρει η πρόταση για περικοπές σε όλους τους βασικούς τομείς, περικοπές που ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υπογράμμισε σήμερα πως ο ίδιος είναι ανοιχτός σε προτάσεις και συζήτηση αναφορικά με όλα τα προτεινόμενα μέτρα με όλους τους πολιτικούς, συνδικαλιστικούς αλλά και παραγωγικούς φορείς της Γαλλίας, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι αδύνατο για τον ίδιο να κλείσει τα μάτια μπροστά στην «υποθήκευση των επόμενων γενιών».

Τι είπε για το «δημοψήφισμα»

Ο Μπαϊρού στις επίμονες ερωτήσεις των Γάλλων δημοσιογράφων αναφορικά με την πρότασή του για «δημοψήφισμα», την οποία επίσημα έχει καταθέσει στον Πρόεδρο της χώρας, απάντησε πως είναι ακόμη στο τραπέζι αλλά κατανοεί ότι ο Γάλλος Πρόεδρος δεν μπορεί να θέσει τόσο άμεσα ένα τόσο κρίσιμο θέμα σε άμεση επιλογή από τους πολίτες.

Είναι ξεκάθαρο πως τα «κουκιά» δεν βγαίνουν για τον Γάλλο Πρωθυπουργό και την Κυβέρνησή του, καθώς πέρα από το άμεσο «όχι» που διατυπώθηκε σχεδόν αυτόματα από την ακροδεξιά, τους Πράσινους και την ακροαριστερά, τον Μπαϊρού ως φαίνεται δεν θα στηρίξουν ούτε και οι σοσιαλιστές. Επισημαίνεται πως με τις ψήφους των σοσιαλιστών μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση μειοψηφίας στην Γαλλία προχωρά το νομοπαρασκευαστικό της έργο και η θέση του κόμματος της Αντιπολίτευσης θα «γράψει» ουσιαστικά και τον επίλογο Μπαϊρού στην Πρωθυπουργία.

Η επόμενη ημέρα στην Γαλλία, αν τελικώς η Κυβέρνηση καταρρεύσει, θα ανήκει και πάλι στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει την επιλογή να ζητήσει την παραμονή Μπαϊρού σε σχηματισμό μεταβατικής Κυβέρνησης, να ορίσει νέο Πρωθυπουργό από μία δεξαμενή στην οποία δεν υπάρχουν ούτε πολλές επιλογές ούτε και πολλοί πρόθυμοι ή να στείλει την χώρα ξανά στις κάλπες.

Όλες οι επιλογές έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία δύο χρόνια από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος παραμένει χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και παρά το γεγονός ως με βάσει το Γαλλικό Σύνταγμα δεν έχει δικαίωμα για τρίτη θητεία και υποψηφιότητα το 2027 θα έχει δει την γιγάντωση των πολιτικών άκρων στην χώρα του σε μία περίοδο εξόχως ταραγμένη και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: cnn.gr

