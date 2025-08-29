Ζελένσκι: Περιμένουμε ως την 1η Σεπτεμβρίου να μάθουμε αν ο Πούτιν προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι

Οι συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας πρέπει να ανέβουν άμεσα σε επίπεδο ηγετών, με τη συμμετοχή και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα περιμένουν έως την 1η Σεπτεμβρίου (προθεσμία που είχε δώσει ο ίδιος ο Τραμπ) για να διαπιστώσουν εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση για τον τερματισμό της εισβολής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οι συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας πρέπει να «ανέβουν επειγόντως σε επίπεδο ηγετών» και υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να συμμετάσχει» σε αυτές. Όπως ανέφερε, σκοπεύει να συνεχίσει τις επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με δεσμεύσεις που χαρακτήρισε αντίστοιχες με εκείνες του ΝΑΤΟ.

«Χρειαζόμαστε μια αρχιτεκτονική ξεκάθαρη για όλους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι επιδιώκει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να του παρουσιάσει τις θέσεις του Κιέβου.

Παράλληλα, ζήτησε από τους συμμάχους να επικυρώσουν τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας μέσω των εθνικών κοινοβουλίων τους, λέγοντας: «Θέλουμε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν θέλουμε ένα (νέο) Μνημόνιο της Βουδαπέστης», αναφερόμενος στη συμφωνία του 1994, με την οποία η Ουκρανία παραιτήθηκε από το πυρηνικό της οπλοστάσιο με αντάλλαγμα υποσχέσεις για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουκρανία και οι εταίροι της έχουν αποφασίσει να περιμένουν έως την 1η Σεπτεμβρίου για να φανεί αν η Ρωσία προτίθεται να συμμετάσχει σε διμερή συνάντηση για τον τερματισμό της εισβολής. Όπως σημείωσε, εάν η Μόσχα δεν ανταποκριθεί μέχρι τότε, αναμένει από τους εταίρους της Ουκρανίας να δώσουν σαφή απάντηση.

«Θέλουμε να δούμε την πραγματική προθυμία της Ρωσίας να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Αν δεν το πράξει, περιμένουμε μια αντίδραση από τους εταίρους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο, ανέφερε πως η Ρωσία έχει συγκεντρώσει «έως και 100.000» στρατιώτες κοντά στο Ποκρόβσκ, μια πόλη-κλειδί στην ανατολική Ουκρανία. Η κατάσταση στην περιοχή του Ποκρόβσκ «είναι η πιο ανησυχητική σήμερα», ανέφερε ο Ζελένσκι, καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «σε κάθε περίπτωση προετοιμάζουν επιθετικές ενέργειες».

