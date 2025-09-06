Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευκαιρία επιστροφής στη λογική το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, λέει αξιωματούχος της

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, θα μπορούσαν να φρενάρουν την πρόοδο του στρατού.

Ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, Αμαχμούντ Οματί, δήλωσε το Σάββατο στο Reuters ότι η οργάνωση θεωρεί την κυβερνητική σύσκεψη της Παρασκευής, για ένα στρατιωτικό σχέδιο σχετικά με την οργάνωση ενός κρατικού μονοπωλίου όπλων ως "μία ευκαιρία επιστροφής στη σοφία και τη λογική, αποτρέποντας τη διολίσθηση της χώρας στο άγνωστο".

Η Κυβέρνηση του Λιβάνου καλωσόρισε την Παρασκευή ένα σχέδιο του στρατού που θα μπορούσε να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, ανακοινώνοντας ότι ο στρατός θα μπορούσε ν' αρχίσει την εφαρμογή του, χωρίς τον καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος της υλοποίησής του, εφιστώντας την προσοχή ότι ο στρατός διαθέτει περιορισμένες ικανότητες.

ΚΥΠΕ

