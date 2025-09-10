Ισραηλινά ΜΜΕ: Απειλεί ο Νετανιάχου τον Ερντογάν για την «ασυλία» της Χαμάς στην Τουρκία

Τον Ταγίπ Ερντογάν είχε ως αποδέκτη η προειδοποίηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα σήμερα ότι «οι μέρες που οι τρομοκράτες απολάμβαναν ασυλία οπουδήποτε έχουν τελειώσει».

Όπως γράφουν απόψε ισραηλινά ΜΜΕ , το «οπουδήποτε» αποτελεί σαφές μήνυμα προς τον Ταγίπ Ερντογάν και την Άγκυρα ότι τα ανώτερα στελέχη της Χαμάς τα οποία ζουν στην Τουρκία θα είναι τα επόμενα που θα χτυπήσει το Ισραήλ. H εφημερίδα «Μααρίβ» επισημαίνει ότι αρκετά από τα στελέχη της Χαμάς στην Τουρκία διέφυγαν στο Κατάρ ωστόσο, άλλα παραμένουν,

«Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι με την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, το εβραϊκό αίμα δεν είναι πια φτηνό», είπε ο Βενιαμίν Νετανιάχου, μεταφέροντας μια ρήση η οποία χρησιμοποιείται συχνά από τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα.

«Η σημερινή επίθεση του Ισραήλ κατά της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς στο Κατάρ αποκάλυψε για άλλη μια φορά με σαφήνεια ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία έχει χάσει τη λογική της, σκοπεύει να εντείνει τη σύγκρουση και την αστάθεια», ήταν η αντίδραση του Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος, ωστόσο, απέφυγε τη διατύπωση απειλών κατά του Ισραήλ.

Περιορίστηκε να πει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να διατηρεί «μια αποφασιστική και αταλάντευτη στάση ενάντια στη ληστεία του Ισραήλ, που στοχεύει να σύρει ολόκληρη την περιοχή στην καταστροφή μαζί του». «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία του παλαιστινιακού λαού με κάθε κόστος», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ