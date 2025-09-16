Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Τραμπ για την επίθεση στο Κατάρ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας, ματαδίδει σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση.

Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.

cnn.gr

