Ο Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Τραμπ για την επίθεση στο Κατάρ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί στους ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ προτού πραγματοποιηθεί η αεροπορική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας, ματαδίδει σήμερα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Τραμπ να αντιταχθεί στην επίθεση.

Ωστόσο ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν το χρονοδιάγραμμα για να σταματήσει την επίθεση θα ήταν περιορισμένο, μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος επτά Ισραηλινούς αξιωματούχους.

