Γαλλία: Τέλος οι οδηγοί και γραμματείς σε πρώην πρωθυπουργούς - Φρουρά για περιορισμένο χρόνο

Ο νέος Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θα υπογράψει σύντομα διάταγμα που θα προβλέπει τον περιορισμό των παροχών που απολαμβάνουν οι προκάτοχοί του και ορισμένοι πρώην υπουργοί.

Σε μια προσπάθεια να δείξει πως η κυβέρνησή του θα επιχειρήσει εξοικονόμηση και εντός της πολιτικής τάξης της Γαλλίας, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξήγγειλε πως θα τερματίσει τα «προνόμια εφ' όρου ζωής των πρώην μελών της κυβέρνησης» από την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Ενώ είναι φυσιολογικό για τη Δημοκρατία να προστατεύει άτομα που βρίσκονται υπό απειλή, είναι αδιανόητο να απολαμβάνουν εφ' όρου ζωής παροχές επειδή κατείχαν ένα προσωρινό αξίωμα», έγραψε ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Η διάταξη που θα καταργήσει ο Λεκορνί ψηφίστηκε επί προεδρίας Μακρόν, το 2019 και προβλέπει ότι πρώην πρωθυπουργοί έχουν στη διάθεσή τους αυτοκίνητο με οδηγό και έναν γραμματέα για μέγιστο διάστημα 10 χρόνων, έως την ηλικία των 67 ετών.

Όσο για την αστυνομική προστασία, ο Λεκορνί διευκρίνισε αυτή θα χορηγείται μόνο σε πρώην πρωθυπουργούς και υπουργούς Εσωτερικών για περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα ανανεώνεται ανάλογα με το πόσο σημαντικός κρίνεται ο κίνδυνος.

Ο νέος πρωθυπουργός είχε ήδη δηλώσει ότι «δεν μπορούμε να ζητάμε από τους Γάλλους να καταβάλουν προσπάθεια αν δεν το κάνουν αυτοί που βρίσκονται στην κεφαλή του κράτους».

Πάντως η εξαγγελία αυτή του Λεκορνί φαίνεται πως έχει μάλλον συμβολικό χαρακτήρα και δύσκολα θα οδηγήσει σε σημαντικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

cnn.gr