Οι εισαγγελείς στις ΗΠΑ ζητούν θανατική ποινή για τον ύποπτο για τη δολοφονία Κερκ

Οι εισαγγελείς της Γιούτα στις ΗΠΑ δήλωσαν την Τρίτη ότι θα επιδιώξουν την θανατική ποινή για τον ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ώρες πριν αυτός εμφανιστεί στο δικαστήριο μέσω βιντεοσκόπησης από τη φυλακή, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επίθεση στον Κερκ.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται ότι πυροβόλησε από ταράτσα τον Κερκ, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό, την περασμένη Τετάρτη στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ στο Όρεμ. Ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζέφρι Γκρέι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το γραφείο του απήγγειλε επτά κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον την Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης για την απόρριψη αποδεικτικών στοιχείων και της παραποίησης μαρτύρων επειδή ζήτησε από τον συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα που τον ενέπλεκαν.

Ο εισαγγελέας είπε ότι είχε λάβει την απόφαση να επιδιώξει την θανατική ποινή «ανεξάρτητα, βασιζόμενος αποκλειστικά στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος».

Ο Ρόμπινσον είπε στον συγκάτοικό του, στον οποίο ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, είχε αναφερθεί ως ερωτικό σύντροφο του υπόπτου, ότι ο Ρόμπινσον σχεδίαζε την επίθεση για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Ο ύποπτος, τριτοετής φοιτητής μαθητείας ως ηλεκτρολόγος σε κρατική τεχνική σχολή, αρχικά δραπέτευσε μέσα στο πανδαιμόνιο που ακολούθησε το χτύπημα κατά του Κερκ. Παραδόθηκε την Πέμπτη, αφού ένας οικογενειακός φίλος συναντήθηκε μαζί του και με τους γονείς του και τον έπεισε να το κάνει, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

ΚΥΠΕ