Το Ισραήλ συζητά με τη Συρία πρόταση για νέα διμερή συμφωνία ασφαλείας

Οι δυο Κυβερνήσεις διεξάγουν τους τελευταίους μήνες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, παρότι από τεχνική άποψη οι δυο χώρες παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πρόταση για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας ασφαλείας που έχει υποβάλει η Κυβέρνηση του Ισραήλ στη de facto Κυβέρνηση της Συρίας εδώ και μήνες θα συζητηθεί σήμερα σε επίπεδο Υπουργών στο Λονδίνο, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που επικαλείται δυο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Η ισραηλινή πρόταση είναι βασισμένη στη συμφωνία ειρήνης με τη Αίγυπτο (1979), ωστόσο περιλαμβάνει «μαξιμαλιστικές» αξιώσεις από την ισραηλινή πλευρά, ιδίως επέκταση των λεγόμενων ουδέτερων ζωνών στα σύνορά τους, κατά το ρεπορτάζ.

ΚΥΠΕ

