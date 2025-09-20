Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σε συναγερμό ξανά η Πολωνία – Απογειώθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη λόγω ρωσικών επιθέσεων στα σύνορα με την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης, λένε αξιωματούχοι

Στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας τέθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία με εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες μετά από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Το περιστατικό έρχεται ως συνέχεια της τεταμένης κατάστασης των τελευταίων ημέρων. Η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε χθες, Παρασκευή (19/9) πως τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας με ανακοίνωσή του αρνήθηκε ότι πολεμικά αεροσκάφη της χώρας παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση από την Καρελία προς την περιοχή του Καλίνινγκραντ χωρίς να παραβιάσουν τον εναέριο χώρο κάποιου γειτονικού κράτους.

Ιταλικά μαχητικά F-35 που ανήκουν στην αποστολή αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη. Και η Σουηδία και η Φινλανδία απογείωσαν αεροσκάφη ταχείας αντίδρασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) σε δημοσιογράφους.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το θέμα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν ρωσικές εναέριες παραβιάσεις με drones τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Πολωνία, ωθώντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να καταρρίψουν ορισμένα από αυτά και δυτικούς αξιωματούχους να δηλώσουν ότι η Ρωσία ήθελε να δοκιμάσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

ertnews.gr

Tags

ΡΩΣΙΑΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited