Ο Ερντογάν καταργεί δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Αιτία της αρχικής επιβολής των φόρων ήταν οι δασμολογικοί περιορισμοί που οι ΗΠΑ είχαν εφαρμόσει σε τουρκικά προϊόντα, ιδίως χάλυβα και αλουμίνιο.

Στην κατάργηση των επιπλέον δασμών που είχαν επιβληθεί σε εισαγόμενα προϊόντα από τις ΗΠΑ από το 2018 προχώρησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με προεδρικό διάταγμα, λίγες μόνο μέρες πριν τη συνάντησή του με Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

 Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, «καταργούνται οι πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις» σε 22 κατηγορίες προϊόντων αμερικανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων αλκοολούχα ποτά, καπνός, καλλυντικά, αλλά και αυτοκίνητα πολυτελείας και αγωνιστικά. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως αντίδραση – ή πιθανότατα ως προληπτικό βήμα – μπροστά στις πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις.

Αιτία της αρχικής επιβολής των φόρων ήταν οι δασμολογικοί περιορισμοί που οι ΗΠΑ είχαν εφαρμόσει σε τουρκικά προϊόντα, ιδίως χάλυβα και αλουμίνιο. Η Τουρκία είχε αντιδράσει με αντίστοιχα μέτρα κατά αμερικανικών εισαγωγών. Σ’ αυτήν την αντίδραση περιλαμβάνονταν φορολογικές αυξήσεις έως 140% στα ισχυρά αλκοολούχα ποτά και στο κόστος επιβατικών-αγωνιστικών αυτοκινήτων. 

